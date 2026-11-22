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Izraelská armáda vyšetruje požiare na Západnom brehu Jordánu
Izrael okupuje Západný breh Jordánu aj východný Jeruzalem od šesťdňovej vojny v roku 1967 a umožnil tam osídľovanie izraelských osadníkov.
Autor TASR
Ramalláh 22. novembra (TASR) - Izraelské úrady v nedeľu oznámili, že začali vyšetrovanie po tom, čo boli v štyroch okupovaných dedinách na Západnom brehu Jordánu poškodené a podpálené vozidlá a majetok Palestínčanov. Miestne médiá a svedkovia z incidentov obvinili izraelských osadníkov. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a DPA.
Izraelskí vojaci a polícia boli nasadení vo viacerých obciach po tom, čo sa objavili správy a zábery zachytávajúce podpálené a posprejované vozidlá v tejto oblasti. Armáda uviedla, že tieto činy „dôrazne odsudzuje“.
Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno horiace vozidlá a nápisy na stenách. Medzi nimi je aj slogan: „V krvi a ohni padla Judea, v krvi a ohni Judea opäť povstane.“ Judea je izraelské biblické označenie oblasti dnešného Západného brehu Jordánu.
Izraelská polícia uviedla, že bolo začaté vyšetrovanie.
„Osadníci zaútočili na severnú časť na okraji dediny okolo druhej hodiny ráno,“ povedal pre agentúru AFP aktivista z dediny Kafr Malik v guvernoráte Ramalláh.
„Podpálili približne osem vozidiel a na steny domov napísali rasistické slogany,“ povedal.
Gadi Eizenkot, politický rival úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý sa podieľa na rokovaniach o zostavení vlády, tieto činy odsúdil v príspevku na sociálnej sieti X. Označil ich za „židovský terorizmus“, ktorý podkopáva „regionálnu stabilitu“.
Eizenkot vyzval na prísne potrestanie násilných osadníkov a za situáciu na Západnom brehu obvinil ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira a ministra financií Becalela Smotriča. Podľa neho svojím konaním priviedli oblasť na pokraj anarchie.
K najnovším útokom došlo niekoľko dní po tom, čo Spojené kráľovstvo, a následne aj Austrália, oznámili uvalenie sankcií na osem izraelských spoločností zapojených do výstavby osád na Západnom brehu.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu aj východný Jeruzalem od šesťdňovej vojny v roku 1967 a umožnil tam osídľovanie izraelských osadníkov. V súčasnosti ich tam žije približne 500.000 medzi asi tromi miliónmi Palestínčanov.
Situácia na okupovanom Západnom brehu sa vyostrila po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a následnej vojne v Pásme Gazy. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva odvtedy na Západnom brehu počas izraelských vojenských operácií, ozbrojených stretov a útokov zahynulo viac než 1119 Palestínčanov.
Izraelskí vojaci a polícia boli nasadení vo viacerých obciach po tom, čo sa objavili správy a zábery zachytávajúce podpálené a posprejované vozidlá v tejto oblasti. Armáda uviedla, že tieto činy „dôrazne odsudzuje“.
Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno horiace vozidlá a nápisy na stenách. Medzi nimi je aj slogan: „V krvi a ohni padla Judea, v krvi a ohni Judea opäť povstane.“ Judea je izraelské biblické označenie oblasti dnešného Západného brehu Jordánu.
Izraelská polícia uviedla, že bolo začaté vyšetrovanie.
„Osadníci zaútočili na severnú časť na okraji dediny okolo druhej hodiny ráno,“ povedal pre agentúru AFP aktivista z dediny Kafr Malik v guvernoráte Ramalláh.
„Podpálili približne osem vozidiel a na steny domov napísali rasistické slogany,“ povedal.
Gadi Eizenkot, politický rival úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý sa podieľa na rokovaniach o zostavení vlády, tieto činy odsúdil v príspevku na sociálnej sieti X. Označil ich za „židovský terorizmus“, ktorý podkopáva „regionálnu stabilitu“.
Eizenkot vyzval na prísne potrestanie násilných osadníkov a za situáciu na Západnom brehu obvinil ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben-Gvira a ministra financií Becalela Smotriča. Podľa neho svojím konaním priviedli oblasť na pokraj anarchie.
K najnovším útokom došlo niekoľko dní po tom, čo Spojené kráľovstvo, a následne aj Austrália, oznámili uvalenie sankcií na osem izraelských spoločností zapojených do výstavby osád na Západnom brehu.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu aj východný Jeruzalem od šesťdňovej vojny v roku 1967 a umožnil tam osídľovanie izraelských osadníkov. V súčasnosti ich tam žije približne 500.000 medzi asi tromi miliónmi Palestínčanov.
Situácia na okupovanom Západnom brehu sa vyostrila po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a následnej vojne v Pásme Gazy. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva odvtedy na Západnom brehu počas izraelských vojenských operácií, ozbrojených stretov a útokov zahynulo viac než 1119 Palestínčanov.