Izraelská armáda vysiela do pohraničia s Libanonom tretiu divíziu

Jeruzalem 7. októbra (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že do vojenskej operácie v Libanone nasadila ďalšiu - v poradí už tretiu - divíziu, ktorá bude použitá v pozemnom boji proti proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh.



"Vojaci 91. divízie začali lokalizovanú a cielenú operačnú činnosť v južnom Libanone," uvádza sa vo vyhlásení armády citovanom TASR na základe správy agentúry AFP. Títo vojaci sa tam pripoja k dvom ďalším divíziám, ktoré tam už proti Hizballáhu operujú.



Izraelské pozemné operácie v južnom Libanone opísalo velenie izraelskej armády ako "obmedzené, lokalizované a cielené nálety". Ich cieľom je zničiť infraštruktúru Hizballáhu v pohraničnej oblasti, najmä v dedinách susediacich s Izraelom, čo umožní izraelským obyvateľom zo severu vrátiť sa do svojich domovov.



Izraelská armáda informovala, že Hizballáh pokračuje v ostreľovaní územia Izraela - v pondelok do neskorého predpoludnia bolo smerom na sever Izraela vystrelených viac ako 35 rakiet, ktoré spôsobili materiálne škody, ale žiadne zranenia.



Armáda spresnila, že asi 15 rakiet bolo vypálených pred 07:00 h miestneho času na oblasť Karmiel. Niektoré z rakiet boli izraelskými jednotkami zneškodnené, ostatné dopadli na neobývané otvorené priestranstvá.



Krátko pred 09:00 h miestneho času bolo na oblasť Západná Galilea vypustených 20 rakiet. Najmenej jedna z nich poškodila niekoľko áut. Izraelská armáda aj v tomto prípade deklarovala, že väčšinu rakiet vypustených pri útoku zneškodnila.



Niekoľko ďalších rakiet ohrozilo aj oblasť okolo mošavu Dovev v horskej oblasti Hornej Galiley takmer na hranici s Libanonom. Podľa izraelskej armády však všetky rakety spadli na otvorené priestranstvá.



Boje medzi Izraelom a Hizballáhom v libanonsko-izraelskom pohraničí si vyžiadali život ďalšieho vojaka libanonskej armády, ktorá o tom v pondelok informovala prostredníctvom komuniké. Dvaja ďalší vojaci boli v týchto bojoch zranení.