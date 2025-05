Izraelská armáda vystrelila varovné výstrely na diplomatov

Džanín 21. mája (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že vypálila varovné výstrely, keď diplomati v meste Džanín vybočili z dohodnutej trasy počas návštevy okupovaného Západného brehu Jordánu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu Times of Israel.



„Delegácia sa odchýlila od schválenej trasy a vstúpila do oblasti, v ktorej nemala povolenie byť,“ a „vojaci pôsobiaci v oblasti vystrelili varovné výstrely“, uvádza sa vo vyhlásení armády. Diplomati sa pohybovali na území, ktoré je „aktívnou bojovou zónou“, dodala armáda.



Incident odsúdila Palestínska samospráva, Taliansko, EÚ a Španielsko. „Vyzývame vládu Izraela, aby okamžite objasnila, čo sa stalo. Vyhrážky voči diplomatom sú neprijateľné,“ uviedol na sociálnej sieti X šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani. Upresnil, že jeden z diplomatov bol zástupca talianskeho generálneho konzula v Jeruzaleme. V podobnom duchu sa vyjadrila aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.



V skupine bol aj španielsky diplomat. „Sme v kontakte s ostatnými postihnutými krajinami, aby sme spoločne koordinovali reakciu na to, čo sa stalo a čo dôrazne odsudzujeme," uviedli zdroje AFP z prostredia španielskeho ministerstva zahraničných vecí.



Izraelská armáda vo vyhlásení objasnila, že neboli hlásené žiadne zranenia a „spôsobené nepríjemnosti ju mrzia“. Veliteľ izraelských síl na okupovanom Západnom brehu Jordánu nariadil vyšetrovanie incidentu.