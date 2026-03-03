Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Zahraničie

Izraelská armáda vytvorí na juhu Libanonu nárazníkovú zónu

.
Na snímke záchranár zasahuje po leteckom útoku izraelskej armády, ktorý zasiahol niekoľko budov na južnom predmestí libanonskej metropoly Bejrút v utorok 3. marca 2026. Foto: TASR/AP

minister obrany Jisrael Kac s cieľom zabrániť priamemu ostreľovaniu izraelských obcí povolil armáde postúpiť a obsadiť ďalšie strategické územia v južnom Libanone.

Autor TASR
Jeruzalem 3. marca (TASR) - Izraelská armáda na juhu Libanonu vytvorí nárazníkovú zónu. Hovorca ozbrojených síl tp uviedol krátko po tom, ako minister obrany Jisrael Kac s cieľom zabrániť priamemu ostreľovaniu izraelských obcí povolil armáde postúpiť a obsadiť ďalšie strategické územia v južnom Libanone. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Severné veliteľstvo sa prakticky posunulo vpred, prevzalo kontrolu nad dominantným terénom a vytvára nárazníkovú zónu medzi našimi obyvateľmi a akoukoľvek hrozbou, tak ako sme sľúbili,“ uviedol hovorca Effie Defrin.

Podľa zdroja agentúry AFP z libanonskej armády izraelské sily postupujú z obce Kfar Kila a plání pri meste Chijám pozdĺž hranice s Izraelom a okupovaným Golanskými výšinami. Nemenovaný predstaviteľ zároveň vyjadril obavy, že „Izrael sa pokúša vytvoriť široký bezpečnostný pás v južnom Libanone“.

Boje v Libanone vypukli po tom, čo miestne militantné hnutie Hizballáh v reakcii na americko-izraelskú vojenskú operáciu v Iráne zaútočilo na územie Izraela. Izrael reagoval odvetnými útokmi na ciele Hizballáhu v Bejrúte a ďalších častiach krajiny.

Izrael v októbri 2024 podnikol inváziu do južného Libanonu s cieľom zastaviť ostreľovanie Izraela Hizballáhom, ktorý dlhodobo finančne a dodávkami zbraní podporuje Irán. Šiitská militantná skupina na Izrael pravidelne útočila od začiatku vojny v Pásme Gazy 7. októbra 2023. Obe strany uzatvorili prímerie v novembri 2024 a Izrael sa z Libanonu následne takmer úplne stiahol. Výnimkou bolo iba päť vyvýšených pozícií na juhu libanonského územia.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027