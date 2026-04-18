Izraelská armáda vytvorila tzv. žltú líniu na juhu Libanonu
Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 18. apríla (TASR) - Izraelská armáda v sobotu oznámila vytvorenie tzv. žltej línie v južnom Libanone, podobnej tej v Pásme Gazy. Tvrdí, že už zasiahla predpokladaných militantov, ktorí sa približovali k izraelským jednotkám pozdĺž tejto línie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V uplynulých 24 hodinách identifikovali izraelské ozbrojené sily operujúce južne od žltej línie na juhu Libanonu teroristov, ktorí porušili podmienky prímeria a priblížili sa k jednotkám zo severu žltej línie spôsobom, ktorý predstavoval bezprostredné nebezpečenstvo,“ uviedla armáda. Izraelskí vojaci následne zasiahli „teroristov“ v niektorých oblastiach na juhu Libanonu.
AFP poznamenala, že armáda túto tzv. žltú líniu spomenula po prvý raz od začiatku prímeria, ktoré americký prezident Donald Trump oznámil vo štvrtok.
Stanica CNN s odvolaním na vysokopostavených predstaviteľov izraelských obranných síl v sobotu avizovala, že Izrael plánuje vytvoriť tzv. žltú líniu. Tento krok bude brániť obyvateľom 55 libanonských dedín v návrate do oblastí okupovaných izraelskou armádou.
Takúto líniu vytvorila izraelská armáda aj v Pásme Gazy na začiatku prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. AFP objasňuje, že táto línia prakticky rozdeľuje Pásmo Gazy na dve zóny: jedna je pod kontrolou izraelskej armády a druhá je pod kontrolou palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Izrael a Libanon vo štvrtok súhlasili s desaťdňovým prímerím po viac ako mesiaci a pol bojov. Libanon bol do vojny vtiahnutý 2. marca, keď militantné hnutie Hizballáh vystrelilo rakety na Izrael, ktorý následne spustil každodenné útoky a nasadil svojich vojakov na juhu krajiny.
Podľa libanonských úradov v tejto vojne zahynulo takmer 2300 ľudí a milión obyvateľov je vysídlených.
Hnutie Hizballáh zastavilo vojenské operácie po začiatku prímeria, no varovalo, že bude odpovedať na prípadne porušovania prímeria zo strany Izraela.
Libanonský prezident Džúzíf Awn v piatok v príhovore k národu uviedol, že prímerie s Izraelom je „výsledkom úsilia nás všetkých.“ Zdôraznil, že prebiehajúce rokovania s Izraelom „nie sú ani prejavom slabosti, ani ústupkom či kapituláciou“, ale „voľbou založenou na našej viere v naše práva“ a na snahe chrániť obyvateľstvo.
Cieľom vlády je podľa neho upevniť prímerie, zabezpečiť stiahnutie izraelských síl z juhu krajiny, dosiahnuť prepustenie väzňov a vyriešiť „hraničné spory“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok povedal, že s dočasným prímerím s Libanonom súhlasil na žiadosť Spojených štátov. Zdôraznil však, že Izrael „ešte nedokončil“ svoju operáciu proti Hizballáhu, pričom cieľ Izraela - rozbiť toto hnutie - „nebude dosiahnutý zajtra.“
