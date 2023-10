Izraelská armáda vyzvala civilistov z Gazy na evakuáciu koridormi

Jeruzalem 14. októbra (TASR) - Izraelská armáda v sobotu vyzvala civilistov z palestínskeho pásma Gazy, aby na svoju evakuáciu do južnej časti tejto enklávy využili určené koridory, a to od 10.00 h do 16.00 h miestneho času.



Po arabsky komunikujúci hovorca izraelskej armády vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X uviedol: "Ak vám záleží na sebe a svojich blízkych, choďte na juh podľa pokynov...Uisťujeme vás, že vodcovia Hamasu (palestínskeho radikálneho hnutia, ktoré pred týždňom zaútočilo na Izrael) sa o seba postarali a kryjú sa pred útokmi v regióne."



Velenie izraelskej armády dalo v piatok viac ako miliónu obyvateľov severu pásma Gazy 24 hodín na to, aby sa presunuli do južnej časti enklávy.



Predpokladá sa, že izraelská armáda následne v severnom sektore pásma Gazy podnikne pozemnú operáciu proti radikálnemu hnutiu Hamas, ktoré pred týždňom podniklo prekvapivý vpád na územie Izraela, pričom boli zabité stovky izraelských civilistov i vojakov a ďalšie desiatky boli vzaté do zajatia a zavlečené do pásma Gazy.



Termín pre evakuáciu palestínskych civilistov v sobotu ráno uplynul. Hovorca izraelskej armády Jonatan Konrikus to na brífingu v sobotu ráno nijako nekomentoval.