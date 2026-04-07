< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda vyzvala Iráncov, aby v utorok necestovali vlakom
Autor TASR
Tel Aviv 7. apríla (TASR) — Izraelské ozbrojené sily (IDF) v utorok na varovali obyvateľov Iránu pred cestovaním vlakom alebo pobytom v blízkosti železničných tratí. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a DPA.
„Vážení občania, pre vašu bezpečnosť vás žiadame, aby ste sa v Iráne od tejto chvíle do 21.00 h iránskeho času (19.30 h SELČ) zdržali cestovania vlakom. Prítomnosťou vo vlakoch a v blízkosti železničných tratí ohrozujete vaše životy,“ píše sa vo vyhlásení IDF zverejnenom v perzštine na platforme X.
Od 28. februára, keď Izrael a USA spustili útoky na Irán, je v Iráne zablokovaný internet. Iránci majú prístup iba k obmedzenému intranetu, ktorý obsahuje len štátom schválený obsah. Používajú aj iránske platformy podobné Telegramu. Varovanie IDF bolo zdieľané na jednej z týchto platforiem šesť minút po jeho zverejnení na platforme X.
IDF vydali varovanie krátko predtým, ako uplynie ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten dal Iránu čas do stredajšej druhej hodiny rannej SELČ, aby otvoril Hormuzský prieliv, inak sa na naň „znesie peklo“.
