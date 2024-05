Izraelská armáda vyzvala na evakuáciu v ďalších oblastiach mesta Rafah

Tel Aviv 11. mája (TASR) - Izraelská armáda v sobotu vyzvala obyvateľov viacerých oblastí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, aby mesto okamžite opustili a zamierili do "rozšírenej humanitárnej oblasti" v meste Mawasi. Uviedla to Izraelská armáda na sociálnej sieti X, TASR informuje podľa agentúr DPA a Reuters.



Izrael obyvateľov Rafahu na evakuáciu vyzval prostredníctvom textových správ na platforme X. Medzi zónami, kde sa uskutoční ofenzíva, sa nachádzajú aj dva utečenecké tábory.



Toto nariadenie podľa DPA potvrdzuje, že izraelská vláda plánuje rozšíriť svoju operáciu v meste Rafah na hraniciach s Egyptom, namierenú proti bojovým jednotkám militantného hnutia Hamas.



Organizácia Spojených národov (OSN) a lídri zahraničných krajín Izrael žiadajú, aby zastavil operáciu, ktorú začal na začiatku týždňa. Do Rafahu sa uchýlilo viac než milión Palestínčanov, z ktorých polovicu tvoria deti, pripomína DPA. Množstvo ľudí však z mesta ušlo a medzinárodné spoločenstvo sa obáva nárastu obetí z radov civilistov.



Izraelská armáda uviedla, že do Mawasi, ktoré sa nachádza na juhu Pásma Gazy, zatiaľ odišlo približne 300.000 obyvateľov tejto enklávy.



Spojené štáty, ktoré sú najdôležitejším spojencom Izraela, naň tiež naliehajú, aby rozsiahlu ofenzívu neuskutočnil. Americký prezident Joe Biden nedávno dokonca pohrozil, že USA obmedzia dodávku obranných zbraní do krajiny.



Izraelské vedenie uviedlo, že v Rafahu plánuje zneškodniť údajné posledné jednotky militantného hnutia Hamas.



Vojnu v Pásme Gazy odštartoval masaker zo siedmeho októbra, keď do Izraela vtrhli ozbrojenci z Hamasu a iných skupín a zavraždili viac ako 1200 ľudí, dodáva DPA.