Izraelská armáda vyzvala na evakuáciu časti mesta Rafah

Gaza 23. marca (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu vyzvala na evakuáciu časti mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Armáda tvrdí, že v tejto oblasti začala ofenzívu proti militantom. Nočné izraelské útoky v palestínskej enkláve si vyžiadali 19 obetí vrátane politického predstaviteľa palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Hovorca izraelskej armády vo vyhlásení na sieti X uviedol, že armáda "začala ofenzívu s cieľom zasiahnuť teroristické organizácie" v štvrti Tel Sultan v západnej časti Rafahu a vyzval tamojších obyvateľov, aby opustili "nebezpečnú bojovú zónu" a presunuli sa na sever.



Podľa agentúry AFP drony zhodili nad štvrťou v Rafahu letáky s rovnakou výzvou na evakuáciu. Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informuje, že Palestínčania sa majú z mesta presunúť pešo. Hovorca izraelskej armády podľa TOI vyhlásil že presun vo vozidlách je zakázaný.



V Pásme Gazy vstúpilo 19. januára do platnosti prímerie, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Izrael obnovil v utorok letecké útoky na palestínsku enklávu. Podľa tamojších palestínskych úradov, riadených Hamasom, pri nich od utorka zahynulo viac ako 500 ľudí vrátane takmer 200 detí.



V stredu izraelská armáda oznámila, že v severnej časti Pásma Gazy spustila "obmedzenú pozemnú operáciu". Vo štvrtok informovala o obnovení pozemnej operácie v oblasti mesta Rafah na juhu Pásma Gazy a dodala, že v "pozemných aktivitách" pokračuje v strednej aj severnej časti tejto palestínskej enklávy.



Ešte pred obnovením bojov Izrael zablokoval prístup humanitárnej pomoci na palestínske územie a následne prerušil aj dodávky elektriny.



AFP pripomína, že mesto Rafah bolo terčom rozsiahlej izraelskej ofenzívy aj približne pred rokom.



Izrael ešte pred výzvou na evakuáciu podnikol útoky v Pásme Gazy, pri ktorých v noci na nedeľu zahynulo 19 ľudí vrátane detí. Medzi obeťami je aj vysoký predstaviteľ Hamasu Saláh Bardavíl. Hamas uviedol, že Bardavíl bol zabitý neďaleko mesta Chán Júnis. Pri útoku zahynula aj jeho manželka, píše AP.