Izraelská armáda vyzvala na prípravu evakuácie zo severu Gazy
Autor TASR
Tel Aviv 21. augusta (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že tento týždeň vyzvala humanitárne organizácie na severe Pásma Gazy, aby sa pripravili na evakuáciu miestneho obyvateľstva do južnej časti palestínskej enklávy. Výzva súvisí s plánom širšej ofenzívy izraelských síl do mesta Gaza, ktorá sa začala v stredu večer, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Prevzatie vojenskej kontroly nad mestom Gaza schválilo tento týždeň izraelské ministerstvo obrany, ktoré súčasne odobrilo povolanie približne 60.000 záložníkov. Tieto kroky vyvolali obavy, že izraelská ofenzíva zhorší už tak katastrofálnu humanitárnu krízu v Pásme Gazy.
Izraelská armáda podľa svojho vyhlásenia informovala príslušné subjekty v severnej oblasti pobrežného územia, aby začali pripravovať plány na presun nemocničného vybavenia na juh, a zdôraznila, že prebiehajú úpravy infraštruktúry zdravotníckych zariadení v južnej časti, aby mohli prijímať chorých a zranených. Takisto sa podľa nej zvyšuje dovoz potrebného medicínskeho vybavenia.
Izrael k invázii do mesta Gaza pristúpil napriek výzvam mnohým jeho spojencov, aby tento úmysel prehodnotil. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je však pod tlakom ultrapravicových členov svojej koalície, ktorí odmietajú prímerie s palestínskym militantným hnutím Hamas. Žiadajú pokračovanie vojny v Pásme Gazy a napokon aj jeho anexiu.
Nesúhlas s najnovšími krokmi Tel Avivu vyjadrujú aj rodiny izraelských rukojemníkov zajatých Hamasom pri útoku na juh Izraela zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy. Militanti vtedy zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 osôb uniesli do enklávy ako rukojemníkov.
Izraelská armáda v reakcii na útok Hamasu spustila rozsiahle bombardovanie a neskôr aj pozemnú operáciu. Ofenzíva spustošila Pásmo Gazy, vyhnala z domovov najmenej 1,9 milióna miestnych obyvateľov a pripravila o život viac než 62.000 osôb. Údaje o počte obetí, ktoré poskytujú gazské úrady, považuje OSN za spoľahlivé.
