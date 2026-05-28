Izraelská armáda vyzvala obyvateľov libanonského mesta Súr na evakuáci

Izrael vyzval obyvateľov libanonského mesta Súr na evakuáciu
Autor TASR
Jeruzalem/Bejrút 28. mája (TASR) - Izraelská armáda vydala vo štvrtok vyzvala obyvateľov mesta Súr na evakuáciu v južnom Libanone s tým, že v tejto oblasti uskutoční operáciu proti Iránom podporovanému militantnému hnutiu Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Izraelské obranné sily (IDF) sú nútené proti nemu zakročiť tvrdou silou,“ uvádza sa v nariadení izraelskej armády s odkazom na Hizballáh.
Ozbrojené sily Izraela dodali, že obyvatelia zóny v okolí konkrétnych budov by mali oblasť opustiť a odcestovať severne od rieky Zahrání, pričom varovali, že zotrvanie v tejto oblasti obyvateľov „vystavuje riziku“.
Izraelská armáda v stredu oznámila rozšírenie ofenzívy v južnom Libanone. Všetky oblasti na juh od rieky Zahrání vyhlásila za bojové zóny a opätovne vyzvala tamojších obyvateľov, aby sa presunuli na sever od tohto toku. Od začiatku prímeria ide o prvú výzvu na evakuáciu, ktorá sa vzťahuje na celý južný Libanon, informoval denník The Times of Israel (TOI).
IDF v uplynulých dňoch vydala sériu evakuačných výziev, ktoré sa však týkali konkrétnych miest a obcí. Stredajšie oznámenie je prvým varovaním od začiatku prímeria zo 16. apríla, ktoré platí pre celú oblasť južného Libanonu, uviedol denník TOI, podľa ktorého sa pokoj zbraní už z veľkej časti rozpadol.
