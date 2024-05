Izraelská armáda vyzvala obyvateľov východného Rafahu na evakuáciu

Gaza 6. mája (TASR) - Izraelská armáda v pondelok vyzvala obyvateľov vo východnej časti mesta Rafah ležiaceho na juhu Pásma Gazy, aby sa dočasne presunuli do "humanitárnej oblasti". TASR o tom informuje na základe správy denníka Times of Israel (TOI), podľa ktorého ide o opatrenie pred očakávanou inváziou.



Hovorca armády pre médiá zdôraznil, že ide o evakuáciu v obmedzenom rozsahu a týka sa len niektorých štvrtí východného Rafahu, a nie celého mesta. Podľa odhadov armády pôjde približne o 100.000 ľudí.



Do oblasti začali zhadzovať letáky, posielať textové správy a telefonovať Palestínčanom s inštrukciami o zónach, ktoré treba evakuovať, a o trasách, ktorými sa majú dostať do určenej humanitárnej zóny. Tá sa nachádza v utečeneckom tábore al-Mawásí a meste Chán Júnis.



"Táto záležitosť sa bude vyvíjať postupne podľa priebežného hodnotenia situácie," uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.