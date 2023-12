Izraelská armáda vyzýva na evakuáciu mesta Burajdž

Jeruzalem 22. decembra (TASR) - Izraelská armáda začala vyzývať obyvateľov mesta Burajdž v strednej časti palestínskeho Pásma Gazy, aby sa evakuovali na juh a zamierili do krytov v meste Dajr al-Balah.



Informoval o tom v piatok denník The Times of Israel (TOI), ktorý doplnil, že toto oznámenie prišlo v čase, keď sa pozemná ofenzíva izraelskej armády rozširuje na ďalšie územia.



Po arabsky komunikujúci hovorca izraelskej armády Avišaj Adrae spolu s oznámením o nutnosti presunúť sa na juh zverejnil aj mapu zón, odkiaľ sa má palestínske obyvateľstvo evakuovať.



Upozornil, že diaľnica spájajúca sever a juh Pásma Gazy je v oblastiach severovýchodne od mesta Chán Júnis naďalej "bojovou zónou". Dodal, že izraelská armáda umožní civilistom presun po obchádzkovej trase pozdĺž pobrežia.



Okrem toho tiež informoval, že izraelská armáda urobí v západných štvrtiach mesta Rafah na juhu Pásma Gazy "taktické prestávky vo vojenských činnostiach". Prestávky na "humanitárne účely" budú medzi 10:00 h a 14:00 h miestneho času, dodal TOI.



Denník The New York Times na základe štúdia fotografií a videomateriálov z prvých šiestich týždňov vojny v Pásme Gazy napísal, že izraelská armáda pravidelne používala niektoré zo svojich najsilnejších bômb aj v oblastiach, ktoré označovala za bezpečné pre palestínskych civilistov.



Na juhu Pásma Gazy, ktoré Izrael určuje ako oblasť, kam sa majú evakuovať palestínski civilisti našli reportéri NYT najmenej 208 kráterov s priemerom asi 12 metrov. Takéto krátery môžu zanechať iba bomby vážiace približne 900 kilogramov, tvrdí NYT v článku na svojom webe.



Izraelská armáda v reakcii na zistenia NYT uviedla, že prioritou Izraela je zničenie palestínskeho radikálneho hnutia Hamas a že "problémy tohto charakteru budú preskúmané v neskoršej fáze." Armáda tiež dodala, že "prijíma všetky možné opatrenia na zníženie škôd spôsobených civilistom".