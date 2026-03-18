Streda 18. marec 2026
Izraelská armáda vyzýva obyvateľov libanonského mesta Súr na evakuáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bejrút 17. marca (TASR) - Izraelská armáda v utorok neskoro večer vyzvala obyvateľov juholibanonského mesta Súr, aby ho opustili, a varovala, že zaútočí na ciele v oblasti, ktoré súvisia s proiránskym militantným hnutím Hizballáh. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

Hovorca izraelskej armády Avičaj Adraí vydal na sociálnych sieťach „naliehavé varovanie“ pre obyvateľov mesta a okolitých oblastí, pričom uviedol, že ozbrojené sily plánujú „rázne zasiahnuť“ proti Hizballáhu. Príspevok obsahoval aj navrhovanú evakuačnú trasu.

Agentúra AFP s odvolaním sa na miestne zdroje uviedla, že po nočnej výzve na evakuáciu zavládol v Súre a okolí chaos. Vystrašení ľudia sa snažili odísť, vznikli veľké dopravné kolóny a bolo počuť aj varovné výstrely.

Mnohé rodiny údajne zostali v oblasti vrátane ľudí vo viacerých palestínskych utečeneckých táboroch aj napriek výzvam izraelskej armády na evakuáciu.

AFP uviedla, že približne 11.000 ľudí vnútorne vysídlených z iných častí južného Libanonu našlo útočisko práve v Súre a okolí, ktoré sú teraz ohrozené.
