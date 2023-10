Izraelská armáda: Zabíjanie rukojemníkov Hamasom situáciu nezlepší

Jeruzalem/Tel Aviv 10. októbra (TASR) - Hovorca izraelskej armády Richard Hecht v utorok vyhlásil, že zabíjanie rukojemníkov, ktorých militanti z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas odvliekli do pásma Gazy, situáciu nezlepší.



Reagoval tak na tvrdenia Hamasu, ktorý pohrozil, že zajatých civilistov popraví, ak Izrael bez varovania zaútočí na pásmo Gazy. TASR informuje podľa správy stanice CNN.



Izraelská armáda podľa Hechta určité varovania vysiela pred tým, ako ciele v palestínskej enkláve zbombarduje, a to prostredníctvom sociálnych sietí či varovných výstrelov. "Budeme to oznamovať najlepším možným spôsobom... ľudia sa budú musieť presťahovať," skonštatoval.



Na otázku, či armáda odlišuje civilné, vládne či vojenské ciele, odpovedal, že takéto rozlišovanie nie je jednoduché.



"V budovách, kde žijú ľudia, by mohol byť sklad zbraní... mohol by tam bývať šéf Hamasu," uviedol Hecht.



Izrael sa domnieva, že medzi 150 unesenými sú aj ženy a deti. Hamas predtým tvrdil, že zadržiava viac ako 100 zajatcov vrátane vysokopostavených dôstojníkov izraelskej armády.



"Ak ublížia jednej z týchto babičiek, jednému z týchto bábätiek alebo jednému z týchto detí, situáciu to nezlepší a oni to vedia," poznamenal hovorca armády.



CNN dodáva, že vyše 137.000 ľudí sa schováva v pred útokmi Izraela v núdzových prístreškoch Organizácie spojených národov. Podľa OSN je kapacita úkrytov naplnená na približne 90 percent.



Útok Hamasu si na území Izraela vyžiadal najmenej 900 obetí na životoch, pripomína TASR. Izrael v reakcii na tento bezprecedentný útok letecky i delostrelecky bombardoval ciele Hamasu v pásme Gazy, kde v dôsledku toho zahynulo už najmenej 687 ľudí.