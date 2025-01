Izraelská armáda zabila dve osoby, vraj zasiahla teroristov

Ramalláh 24. januára (TASR) - Izraelskí vojaci usmrtili v piatok dvoch ľudí na severe okupovaného Predjordánska. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva Palestínskej samosprávy. Izraelská armáda tam vedie od utorka "protiteroristickú operáciu" a tvrdí, že v piatok zasiahla teroristickú bunku, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Rezort zdravotníctva v Ramalláhu uviedol, že "okupanti zasiahli vozidlo v meste Kabátíja a zabili dvoch ľudí".



Izraelská armáda útok potvrdila, no neuviedla počet obetí. Podľa jej vyhlásenia zasiahlo lietadlo izraelského letectva "vozidlo s teroristickou bunkou" pri zmienenom meste ležiacom v guvernoráte Džanín.



Miestna tlačová agentúra Wafá uviedla, že išlo o útok bezpilotného lietadla v čase, "keď okupačné (izraelské) sily vtrhli do mesta" a začali ho prehľadávať.



Izrael spustil v utorok v meste Džanín a jeho okolí tzv. protiteroristickú operáciu nazvanú "Železný múr". V zmienenom meste leží aj utečenecký tábor, ktorý je baštou militantných skupín, pripomína AFP.



Izraelská armáda tvrdí, že pri tejto operácii dosiaľ zlikvidovala "vyše desať teroristov". Ministerstvo zdravotníctva v Ramalláhu od utorka informovalo o najmenej 14 zabitých osobách.