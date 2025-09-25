< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda zabila na Západnom brehu dvoch Palestínčanov
Podľa izraelských ozbrojených síl boli obaja muži členmi Palestínskeho islamského džihádu, spojenca hnutia Hamas.
Autor TASR
Ramalláh 25. septembra (TASR) - Izraelské ozbrojené sily vo štvrtok zastrelili v okupovanej dedine Tammún na Západnom brehu Jordánu dvoch Palestínčanov. Informovala o tom izraelská armáda, ktorá mužov obvinila z prípravy teroristického útoku. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
V rámci spoločnej operácie špeciálne jednotky izraelskej pohraničnej polície, armády a tajnej služby Šin Bet „zlikvidovali teroristickú bunku, ktorá bezprostredne plánovala uskutočniť teroristický útok“, uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
Podľa izraelských ozbrojených síl boli obaja muži členmi Palestínskeho islamského džihádu, spojenca hnutia Hamas.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva identifikovalo zastrelených mužov ako Muhammada Sulajmána (29) a Alá Džawdata (20). Dodalo, že telá mužov má stále izraelská armáda.
Starosta Tammúnu povedal agentúre AFP, že zastrelení Palestínčania boli príbuzní. Podľa jeho slov vstúpili izraelské sily do dediny okolo 1.00 ráno (0.00 SELČ) a mužov následne zabili v skleníku, kde sa ukrývali.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy bol zaznamenaný nárast prípadov násilia na Západnom brehu Jordánu, kde izraelská armáda či tamojší osadníci zabili približne tisíc Palestínčanov. Obete na životoch hlási aj izraelská strana, podľa ktorej zahynulo počas izraelskej vojenskej operácie na okupovanom území niekoľko desiatok Izraelčanov.
Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu Jordánu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád. V nich žije viac než 500.000 židovských osadníkov. Palestínčania považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.
V rámci spoločnej operácie špeciálne jednotky izraelskej pohraničnej polície, armády a tajnej služby Šin Bet „zlikvidovali teroristickú bunku, ktorá bezprostredne plánovala uskutočniť teroristický útok“, uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
Podľa izraelských ozbrojených síl boli obaja muži členmi Palestínskeho islamského džihádu, spojenca hnutia Hamas.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva identifikovalo zastrelených mužov ako Muhammada Sulajmána (29) a Alá Džawdata (20). Dodalo, že telá mužov má stále izraelská armáda.
Starosta Tammúnu povedal agentúre AFP, že zastrelení Palestínčania boli príbuzní. Podľa jeho slov vstúpili izraelské sily do dediny okolo 1.00 ráno (0.00 SELČ) a mužov následne zabili v skleníku, kde sa ukrývali.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy bol zaznamenaný nárast prípadov násilia na Západnom brehu Jordánu, kde izraelská armáda či tamojší osadníci zabili približne tisíc Palestínčanov. Obete na životoch hlási aj izraelská strana, podľa ktorej zahynulo počas izraelskej vojenskej operácie na okupovanom území niekoľko desiatok Izraelčanov.
Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu Jordánu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád. V nich žije viac než 500.000 židovských osadníkov. Palestínčania považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.