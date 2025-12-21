< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda zabila na Západnom brehu dvoch Palestínčanov
Autor TASR
Ramalláh 21. decembra (TASR) - Izraelská armáda v sobotu zabila dvoch Palestínčanov na severe okupovaného Západného brehu Jordánu. Armáda tvrdí, že jeden z nich hodil na vojakov tehlu a druhý výbušninu. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva boli obeťami muži vo veku 16 a 22 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že počas operácie v oblasti mesta Kabátija „teroristi hodili tehlu smerom k vojakom, ktorí odpovedali paľbou a eliminovali teroristov“. Pri ďalšej operácii v oblasti dediny Sílát al-Harítíja muž podľa armády hodil výbušninu smerom k vojakom, ktorí aj v tomto prípade muža zabili. Armáda nehlásila žiadnych zranených vojakov.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva podľa palestínskej tlačovej agentúry Wafa oznámilo, že 16-ročný chlapec zomrel v dôsledku „zranení spôsobených projektilom izraelskej okupácie“. Dvadsaťdvaročný muž zahynul na strelné poranenia hrudníka, ku ktorému podľa ministerstva došlo počas razie izraelských jednotiek v Sílát al-Harítíja.
Násilie na Západnom brehu Jordánu, okupovanom Izraelom od roku 1967, sa zintenzívnilo od začiatku vojny Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. AFP konštatuje, že toto násilie nepoľavilo ani po začiatku prímeria medzi Izraelom a Hamasom z októbra tohto roka.
Izraelské armádne jednotky a židovskí osadníci zabili od októbra 2023 viac ako 1000 Palestínčanov, vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva. Na základe izraelských údajov pri palestínskych útokoch zahynulo najmenej 44 Izraelčanov z radu vojakov i civilistov.
