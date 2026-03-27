Izraelská armáda zabila Palestínčana pri razii na severe Jeruzalema
Armáda od začiatku operácie zadržala desiatky Palestínčanov a pri raziách zničila niekoľko budov, o ktorých tvrdila, že boli v Kfar Akab postavené nelegálne.
Autor TASR
Jeruzalem/Ramalláh 27. marca (TASR) - Izraelské jednotky v piatok zabili palestínskeho muža počas razie vo štvrti Kfar Akab na severe Jeruzalema, uviedlo palestínske ministerstvo zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Štvrť Kfar Akab je technicky súčasťou Jeruzalema, nachádza sa však na území Západného brehu Jordánu a preto má obmedzený prístup k mestským službám vrátane policajnej ochrany.
Správny orgán zriadený Palestínskou samosprávou, ktorý je zodpovedný za túto oblasť - jeruzalemský guvernorát - informoval, že izraelské sily v piatok skoro ráno vtrhli do utečeneckého tábora Kalandijá pri štvrti Kfar Akab. Na Palestínčanov spustili streľbu, počas ktorej jedného muža zabili a niekoľko ďalších osôb zranili.
Rodinní príslušníci zabitého pre AFP uviedli, že muž pochádzal práve zo spomínaného tábora. Izraelská armáda francúzskej agentúre oznámila, že správy o smrti muža „prešetruje“.
Podobne ako utečenecký tábor Kalandijá a ďalšie oblasti v okolí Jeruzalema, aj táto štvrť zaznamenala od začiatku tohto roku zvýšený počet izraelských razií po tom, čo Izrael spustil operáciu „Capital Shield“, ktorá má údajne zvýšiť bezpečnosť v Jeruzaleme.
Armáda od začiatku operácie zadržala desiatky Palestínčanov a pri raziách zničila niekoľko budov, o ktorých tvrdila, že boli v Kfar Akab postavené nelegálne.
Palestínčania sa obávajú, že cieľom operácií je pripraviť pôdu na presídlenie izraelských osadníkov do tejto oblasti, podobne, ako sa to stalo v uplynulých mesiacoch v niektorých častiach východného Jeruzalema.
