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Izraelská armáda zabila štyroch ľudí a rozšírila kontrolovanú zónu
Dve osoby podľa zdravotníkov zahynuli, keď izraelský útok zasiahol stanový tábor v oblasti al-Mawásí v Chán Júnise na juhu palestínskeho územia.
Autor TASR
Gaza 8. júna (TASR) - Izraelské útoky v Pásme Gazy si v pondelok vyžiadali štyri obete na životoch vrátane dieťaťa, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia. Obyvatelia tvrdia, že izraelská armáda rozšírila oblasť, ktorú kontroluje, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Dve osoby podľa zdravotníkov zahynuli, keď izraelský útok zasiahol stanový tábor v oblasti al-Mawásí v Chán Júnise na juhu palestínskeho územia.
Ďalšie dve obete vrátane osemročného chlapca a niekoľkých zranených hlásia z utečeneckého tábora Džabálijá na severe Pásma Gazy, kde izraelský nálet zasiahol skupinu ľudí.
Izraelská armáda sa dosiaľ nevyjadrila k týmto útokom, ku ktorým došlo v čase, keď sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas uviedli, že pokračujú v úsilí ochrániť krehké prímerie medzi znepriatelenými stranami.
Hamas a Izrael sa napriek prímeriu z októbra 2025 opakovane obviňujú z porušovania prímeria. Izraelské útoky v Pásme Gazy podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov od začiatku prímeria zabili viac než 950 ľudí. Za rovnaké obdobie zahynuli štyria izraelskí vojaci.
Izrael sa nevyjadril ani k správam obyvateľov palestínskej enklávy o tom, že izraelské jednotky na juhu Pásme Gazy v uplynulých dňoch rozšírili takzvanú „žltú líniu“, kam sa mali v rámci prímeria stiahnuť. V niektorých oblastiach na východe Chán Júnisu a severného Rafahu osadili nové značky a betónové bloky, ktoré podľa svedkov približujú jednotky k oblastiam, kde sa nachádzajú stany a centrá pre vysídlených obyvateľov. V Baní Suhajlá, na predmestí Chán Júnisu, niektorí obyvatelia hlásia tanky v blízkosti svojich stanov.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v máji armáde nariadil, aby obsadila 70 percent územia Pásma Gazy, čím porušil podmienky prímeria. Armáda židovského štátu v súčasnosti ovláda viac než 60 percent územia palestínskej enklávy, kde nariadila obyvateľom evakuáciu a zničila zostávajúce budovy.
Predstavitelia Hamasu a ďalších palestínskych skupín v Káhire na najnovšom kole rokovaní o prímerí povedali sprostredkovateľom, že Izrael musí zastaviť svoje útoky, aby tak umožnil rozhovory o druhej fáze prímeria.
Podľa predstaviteľa tohto palestínskeho hnutia, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, Izrael dosiaľ odmietol poskytnúť sprostredkovateľom záruky v súvislosti s požiadavkami, ktoré predložil Hamas a ďalšie frakcie. Tvrdí, že Izrael odmieta ukončiť útoky proti civilistom v Pásme Gazy, a odmieta aj umožniť vstup 600 kamiónov s humanitárnou pomocou denne.
Dve osoby podľa zdravotníkov zahynuli, keď izraelský útok zasiahol stanový tábor v oblasti al-Mawásí v Chán Júnise na juhu palestínskeho územia.
Ďalšie dve obete vrátane osemročného chlapca a niekoľkých zranených hlásia z utečeneckého tábora Džabálijá na severe Pásma Gazy, kde izraelský nálet zasiahol skupinu ľudí.
Izraelská armáda sa dosiaľ nevyjadrila k týmto útokom, ku ktorým došlo v čase, keď sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas uviedli, že pokračujú v úsilí ochrániť krehké prímerie medzi znepriatelenými stranami.
Hamas a Izrael sa napriek prímeriu z októbra 2025 opakovane obviňujú z porušovania prímeria. Izraelské útoky v Pásme Gazy podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov od začiatku prímeria zabili viac než 950 ľudí. Za rovnaké obdobie zahynuli štyria izraelskí vojaci.
Izrael sa nevyjadril ani k správam obyvateľov palestínskej enklávy o tom, že izraelské jednotky na juhu Pásme Gazy v uplynulých dňoch rozšírili takzvanú „žltú líniu“, kam sa mali v rámci prímeria stiahnuť. V niektorých oblastiach na východe Chán Júnisu a severného Rafahu osadili nové značky a betónové bloky, ktoré podľa svedkov približujú jednotky k oblastiam, kde sa nachádzajú stany a centrá pre vysídlených obyvateľov. V Baní Suhajlá, na predmestí Chán Júnisu, niektorí obyvatelia hlásia tanky v blízkosti svojich stanov.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v máji armáde nariadil, aby obsadila 70 percent územia Pásma Gazy, čím porušil podmienky prímeria. Armáda židovského štátu v súčasnosti ovláda viac než 60 percent územia palestínskej enklávy, kde nariadila obyvateľom evakuáciu a zničila zostávajúce budovy.
Predstavitelia Hamasu a ďalších palestínskych skupín v Káhire na najnovšom kole rokovaní o prímerí povedali sprostredkovateľom, že Izrael musí zastaviť svoje útoky, aby tak umožnil rozhovory o druhej fáze prímeria.
Podľa predstaviteľa tohto palestínskeho hnutia, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, Izrael dosiaľ odmietol poskytnúť sprostredkovateľom záruky v súvislosti s požiadavkami, ktoré predložil Hamas a ďalšie frakcie. Tvrdí, že Izrael odmieta ukončiť útoky proti civilistom v Pásme Gazy, a odmieta aj umožniť vstup 600 kamiónov s humanitárnou pomocou denne.