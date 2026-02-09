< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda zabila údajných militantov pri odchode z tunela
Minulú stredu pri izraelských leteckých útokoch prišlo o život 24 ľudí.
Autor TASR
Tel Aviv 9. februára (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že zabila štyroch predpokladaných militantov, ktorí pri vychádzaní z tunela v oblasti Rafahu na juhu Pásma Gazy napadli jej jednotky. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Pred malou chvíľou štyria ozbrojení teroristi vyšli zo šachty podzemného tunela a spustili paľbu na vojakov v oblasti Rafahu na juhu Pásma Gazy... Po identifikácii jednotky eliminovali teroristov,“ uviedla armáda. Tento útok na jednotky je podľa nej porušením prímeria Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas a incident považuje za „vážny“.
Predpokladá sa, že v podzemných tuneloch na juhu Pásma Gazy kontrolovanom Izraelom sú uväznené desiatky členov Hamasu. Izraelská armáda v uplynulých mesiacoch hlásila zabitie alebo zajatie približne 40 z nich.
Armáda tvrdí, že naďalej operuje v zmienenej oblasti s cieľom „lokalizovať a eliminovať zvyšných teroristov v tuneli“.
Prímerie v Pásme Gazy platí od 10. októbra 2025. Izrael aj Hamas sa však opakovane obviňujú z jeho porušovania a v palestínskej enkláve naďalej hlásia mŕtvych a zranených po izraelských útokoch. Od začiatku prímeria zahynulo viac ako 550 Palestínčanov a ďalších 1500 utrpelo zranenia.
Minulú stredu pri izraelských leteckých útokoch prišlo o život 24 ľudí. Armáda židovského štátu tvrdí, že tieto údery boli reakciou na streľbu, pri ktorej utrpel zranenia jeden jej vojak.
K vlne útokov došlo po tom, čo Izrael 2. februára čiastočne otvoril hraničných priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom, jedinú vstupnú bránu na palestínske územie, ktorá nehraničí s Izraelom.
Tel Aviv sa zmocnil kontroly nad týmto priechodom v máji 2024. Od jeho znovuotvorenia odišlo z Pásma Gazy podľa tamojších úradov približne 180 Palestínčanov.
