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Izraelská armáda zabila veliteľa Hamasu pri útoku na juhu Pásma Gazy
Samír Abú Júnis, veliteľ brigád Al-Kassám, ktoré tvoria vojenské krídlo Hamasu, zahynul pri leteckom útoku, uviedli palestínske zdroje v Gaze.
Autor TASR
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Jeruzalem 15. novembra (TASR) – Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že jej jednotky zabili vysokopostaveného predstaviteľa vojenského krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas. Palestínske zdroje potvrdili smrť veliteľa Hamasu na juhu Pásma Gazy, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Samír Abú Júnis, veliteľ brigád Al-Kassám, ktoré tvoria vojenské krídlo Hamasu, zahynul pri leteckom útoku, uviedli palestínske zdroje v Gaze.
„Izraelské obranné sily (IDF) a Izraelská bezpečnostná agentúra (ISA) pred krátkym časom podnikli úder proti vysokopostavenému teroristovi z vojenského krídla Hamasu,“ uviedla izraelská armáda v spoločnom vyhlásení s vnútornou bezpečnostnou službou Šin Bet, ktoré zverejnila v nedeľu nadránom.
Ďalšie podrobnosti neposkytla, avizovala však, že ich zverejní neskôr.
Bezpečnostný zdroj krátko po polnoci agentúre AFP povedal, že Júnis, veliteľ rafahskej brigády brigád Al-Kassám, zahynul pri útoku v oblasti al-Mawásí západne od Chán Júnisu.
Hovorca civilnej obrany v Gaze Mahmúd Basal pre AFP uviedol, že záchranná služba prevzala telo 53-ročného Júnisa. Pri útoku na juhu Pásma Gazy utrpeli zranenia ďalší dvaja ľudia.
Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025 po dvoch rokoch vojny. Konflikt vyvolal bezprecedentne rozsiahly útok palestínskeho islamistického hnutia na Izrael zo 7. októbra 2023.
Hoci prímerie podporované Spojenými štátmi výrazne obmedzilo boje, Izrael naďalej pravidelne podniká útoky na území Pásma Gazy.
Samír Abú Júnis, veliteľ brigád Al-Kassám, ktoré tvoria vojenské krídlo Hamasu, zahynul pri leteckom útoku, uviedli palestínske zdroje v Gaze.
„Izraelské obranné sily (IDF) a Izraelská bezpečnostná agentúra (ISA) pred krátkym časom podnikli úder proti vysokopostavenému teroristovi z vojenského krídla Hamasu,“ uviedla izraelská armáda v spoločnom vyhlásení s vnútornou bezpečnostnou službou Šin Bet, ktoré zverejnila v nedeľu nadránom.
Ďalšie podrobnosti neposkytla, avizovala však, že ich zverejní neskôr.
Bezpečnostný zdroj krátko po polnoci agentúre AFP povedal, že Júnis, veliteľ rafahskej brigády brigád Al-Kassám, zahynul pri útoku v oblasti al-Mawásí západne od Chán Júnisu.
Hovorca civilnej obrany v Gaze Mahmúd Basal pre AFP uviedol, že záchranná služba prevzala telo 53-ročného Júnisa. Pri útoku na juhu Pásma Gazy utrpeli zranenia ďalší dvaja ľudia.
Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025 po dvoch rokoch vojny. Konflikt vyvolal bezprecedentne rozsiahly útok palestínskeho islamistického hnutia na Izrael zo 7. októbra 2023.
Hoci prímerie podporované Spojenými štátmi výrazne obmedzilo boje, Izrael naďalej pravidelne podniká útoky na území Pásma Gazy.