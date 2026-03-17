Izraelská armáda zabila veliteľa síl Basídž
TOI pripomína, že jednotky Basídž-e Mostazafín (Mobilizácia utláčaných) sú známe pre násilné potláčanie protivládnych protestov.
Autor TASR
Jeruzalem 17. marca (TASR) - Izraelská armáda v noci podnikla viacero útokov na vysokopostavených predstaviteľov Iránu. Pri jednom z nich zahynul veliteľ polovojenských síl Basídž Gholámrezá Solejmání. Izrael zaútočil aj na tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního. Aktuálne nie je jasné či prišiel pri útoku o život alebo bol zranený. TASR o tom informuje podľa portálu Times of Israel.
Solejmáního zasiahli v stanovom tábore pre jednotky Basídž. Tábor zriadili po tom, čo Izrael zničil viaceré veliteľské centrá tejto polovojenskej organizácie spadajúcej pod Zbor islamských revolučných gárd (IRCG). Popri Solejmánim zahynulo aj viacero ďalších vysokopostavených veliteľov Basídžu vrátane jeho zástupcu.
TOI pripomína, že jednotky Basídž-e Mostazafín (Mobilizácia utláčaných) sú známe pre násilné potláčanie protivládnych protestov.
Okrem Solejmáního Izrael v noci zabil aj jedného z lídrov palestínskeho Islamského džihádu Akrama Adžúrího a ďalších popredných predstaviteľov tejto palestínskej militantnej organizácie.
Veliteľ izraelských ozbrojených síl Ejal Zamir vyhlásil, že počas noci dosiahli „významné úspechy v oblasti eliminácie nepriateľov, čo môže mať vplyv na výsledky kampane a misie izraelských ozbrojených síl“.
Solejmáního zasiahli v stanovom tábore pre jednotky Basídž. Tábor zriadili po tom, čo Izrael zničil viaceré veliteľské centrá tejto polovojenskej organizácie spadajúcej pod Zbor islamských revolučných gárd (IRCG). Popri Solejmánim zahynulo aj viacero ďalších vysokopostavených veliteľov Basídžu vrátane jeho zástupcu.
TOI pripomína, že jednotky Basídž-e Mostazafín (Mobilizácia utláčaných) sú známe pre násilné potláčanie protivládnych protestov.
Okrem Solejmáního Izrael v noci zabil aj jedného z lídrov palestínskeho Islamského džihádu Akrama Adžúrího a ďalších popredných predstaviteľov tejto palestínskej militantnej organizácie.
Veliteľ izraelských ozbrojených síl Ejal Zamir vyhlásil, že počas noci dosiahli „významné úspechy v oblasti eliminácie nepriateľov, čo môže mať vplyv na výsledky kampane a misie izraelských ozbrojených síl“.