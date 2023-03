Izraelská armáda zabránila usporiadať zhromaždenie v meste Huwwára

Huwwára 3. marca (TASR) - Izraelskí vojaci zabránili stovkám ľavicových aktivistov usporiadať v piatok solidárne zhromaždenie v palestínskom meste Huwwára na severe okupovaného Západného brehu Jordánu. Mesto sa stalo dejiskom útoku radikálnych židovských osadníkov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Zhruba 500 ľudí so znakmi solidarity a palestínskymi vlajkami vystúpilo z autobusov a v rozpore s rozkazmi armády zamierilo po diaľnici smerom na Huwwáru. Boli to väčšinou starší muži a ženy, Židia aj Arabi.



Aktivisti z ľudskoprávnych organizácií uviedli, že izraelskí vojaci a policajti zabránili demonštrantom vstúpiť do mesta. Podľa aktivistov na rozohnanie davu použili omračujúce granáty.



Podľa Sally Abedovej z organizácie Standing Together vojaci zrazili pri zatýkaní najmenej dvoch demonštrantov na zem a kopali do nich. Obaja boli neskôr prepustení. Izraelská armáda bezprostredne nereagovala na žiadosť médií o komentár.



Stovky radikálnych židovských osadníkov, niektorí vyzbrojení nožmi a zbraňami, zaútočili na mesto Huwwára, kde podpálili desiatky domov a podnikov. Išlo o reakciu na zastrelenie dvoch izraelských bratov v blízkosti mesta. Pri útoku davu na mesto prišiel o život jeden Palestínčan.