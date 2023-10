Izraelská armáda zabránila útoku palestínskych militantov na pláž

Tel Aviv 8. októbra (TASR) - Vojaci izraelskej námornej pechoty zabránili v nedeľu novému útoku piatich palestínskych militantov z pásma Gazy na izraelskom území, uviedli zdroje z armády. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.uviedol hovorca IDF. Pláž sa nachádza na izraelskom pobreží Stredozemného mora.Izraelské ozbrojené sily na teroristov zaútočili a zabránili im preniknúť do civilných oblasti, dodal hovorca. Izraelský rozhlas informoval, že osoby boli zabité, ale hovorca to nevedel potvrdiť.Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu skoro ráno začalo z pásma Gazy prekvapivú masívnu vojenskú operáciu proti Izraelu, jeho militanti na viacerých miestach vtrhli na izraelské územie. Hamas zároveň vypálil na Izrael tisíce rakiet.Podľa odhadov izraelskej polície sa infiltrovalo do Izraela asi 200 až 300 militantov Hamasu, ktorí zajali a do pásma Gazy odvliekli neznáme množstvo izraelských civilistov a vojakov. Podľa odhadov izraelských médií ich môžu byť aj desiatky.Netanjahu zároveň ubezpečil, že vojna sa napokon skončí izraelským víťazstvom.