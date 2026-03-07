< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda začala novú vlnu leteckých útokov na Irán
Jeruzalem, 7. marca (TASR) - Izraelská armáda začala novú vlnu leteckých útokov na iránske mestá Teherán a Isfahán, oznámila v sobotu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„IDF (Izraelské ozbrojené sily) začali širokú vlnu útokov na infraštruktúru iránskeho teroristického režimu v Teheráne a Isfaháne,“ uvádza sa vo vyhlásení armády.
Izraelská armáda predtým v sobotu ráno uviedla, že jej 80 stíhačiek dokončilo vlnu útokov na Teherán a stredný Irán. Pri jednom z najväčších náletov od začiatku regionálnej vojny 28. februára zasiahli vojenskú akadémiu iránskych Revolučných gárd.
