Izraelská armáda zachytila dve strely vypálené zo severu Pásma Gazy

Tel Aviv 16. októbra (TASR) - Izraelská armáda v stredu uviedla, že zachytila dve strely vypálené zo severnej časti Pásma Gazy. Došlo k tomu krátko po tom, čo sa v mestách Nir Am a Sderot na juhu Izraela rozozvučali sirény leteckého poplachu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Vystrelenie rakiet smerom na Sderot, Nir Am a oblasti blízko Gazy vzápätí potvrdili Brigády al-Kuds, ozbrojené krídlo Hnutia islamského džihádu v Palestíne.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu medzitým v stredu zvolal mimoriadne zasadanie bezpečnostného kabinetu s cieľom rokovať o rozšírení dodávok humanitárnej pomoci do Gazy. Podľa Reuters o tom informovali traja nemenovaní predstavitelia, ktorí sa na rokovaniach zúčastnili.



Netanjahuov úrad to bezprostredne nepotvrdil. Podľa ďalšieho predstaviteľa bude bezpečnostný kabinet izraelského premiéra o tejto otázke rokovať opäť v nedeľu. O stredajšom mimoriadnom zasadnutí ako prvá informovala izraelská spravodajská stanica Dašot 13.



Spojené štáty Izrael upozornili, že v nasledujúcich 30 dňoch musí podniknúť opatrenia na zlepšenie humanitárnej situácie v tejto palestínskej enkláve, inak mu obmedzia vojenskú pomoc.



OSN sa už dlhšie sťažuje na prekážky v distribuovaní humanitárnej pomoci vo vojnovej zóne v Pásme Gazy, pričom vinu pripisuje prekážkam zo strany Izraela a tiež bezvládiu. Svetová organizácia tvrdí, že v dňoch od 2. do 15. októbra sa do Pásma Gazy nedostala žiadna potravinová pomoc.