Izraelská armáda zachytila nad pásmom Gazy malé lietadlo

Jeruzalem 5. februára (TASR) - Izraelská armáda v sobotu oznámila, že v oblasti nad pásmom Gazy "zachytila malé lietadlo". Svedkovia z tejto oblasti informovali o "explóziách", ku ktorým malo dôjsť blízko hraníc pásma Gazy a Izraela. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Izraelská armáda zdôraznila, že nešlo o raketu ani inú paľbu, ktorá by predstavovala hrozbu pre Izraelčanov. "Nešlo o odpálenie projektilu," oznámila. K incidentu sa doposiaľ bezprostredne neprihlásila žiadna z ozbrojených palestínskych frakcií v Gaze.



Palestínska islamistická skupina Islamský džihád, ktorá sídli v pásme Gazy, v sobotu uviedla, že jej vodca Zijád Nachala odcestoval do egyptskej Káhiry na stretnutie so šéfom tamojších tajných služieb Abbásom Kámilom. Predmetom rozhovorov mala byť "situácia v Jeruzaleme, na Západnom brehu a predovšetkým v Dženíne", kde sa nachádza utečenecký tábor. Izrael tu minulý mesiac uskutočnil svoj najkrvavejší zásah na Západnom brehu za uplynulé roky. Zahynulo pri ňom desať ľudí.



Izraelská armáda podnikla v noci na štvrtok nálety na ciele militantov v pásme Gazy. Reagovala tak na stredajšie odpálenie rakety z tejto palestínskej enklávy, pripomína AFP.



Od začiatku tohto roka si izraelsko-palestínsky konflikt vyžiadal životy 36 Palestínčanov vrátane samotných útočníkov, militantov i civilistov. V rovnakom období prišli o život šiesti izraelskí civilisti vrátane jedného dieťaťa, ako aj jeden ukrajinský civilista.



Husto zaľudnené pásmo Gazy, ktoré je domovom pre 2,3 milióna Palestínčanov, je pod blokádou Izraela od roku 2007, keď palestínske radikálne hnutie Hamas zvrhlo sily lojálne palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi.