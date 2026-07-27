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Izraelská armáda: Zachytili sme drony v blízkosti jordánskych hraníc
Armáda židovského štátu tento mesiac informovala o tom, že izraelské a jordánske jednotky zachytili iránsku raketu, ktorá letela smerom na mesto Akaba v Jordánsku, ktoré susedí s izraelským územím.
Autor TASR
Tel Aviv 27. júla (TASR) - Izraelská armáda v pondelok zachytila dva drony neďaleko jordánskych hraníc a uviedla, že vyšetruje, odkiaľ boli vypustené. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tieto bezpilotné lietadlá nepreleteli na izraelské územie. Pôvod ich štartu sa v súčasnosti prešetruje,“ uviedla armáda.
Armáda židovského štátu tento mesiac informovala o tom, že izraelské a jordánske jednotky zachytili iránsku raketu, ktorá letela smerom na mesto Akaba v Jordánsku, ktoré susedí s izraelským územím.
AFP pripomína, že Izrael sa nezapojil do najnovšieho kola nepriateľských akcií medzi Spojenými štátmi a Iránom.
USA takmer dva týždne každú noc podnikali údery na islamskú republiku, ktorá v odvete útočila na krajiny v Perzskom zálive. Terčom iránskych útokov bolo aj Jordánsko, ktoré si pred viac než týždňom predvolalo iránskeho chargé d'affaires v Ammáne, ktorému tlmočilo protest proti vyjadreniam a útokom zo strany Teheránu.
„Tieto bezpilotné lietadlá nepreleteli na izraelské územie. Pôvod ich štartu sa v súčasnosti prešetruje,“ uviedla armáda.
Armáda židovského štátu tento mesiac informovala o tom, že izraelské a jordánske jednotky zachytili iránsku raketu, ktorá letela smerom na mesto Akaba v Jordánsku, ktoré susedí s izraelským územím.
AFP pripomína, že Izrael sa nezapojil do najnovšieho kola nepriateľských akcií medzi Spojenými štátmi a Iránom.
USA takmer dva týždne každú noc podnikali údery na islamskú republiku, ktorá v odvete útočila na krajiny v Perzskom zálive. Terčom iránskych útokov bolo aj Jordánsko, ktoré si pred viac než týždňom predvolalo iránskeho chargé d'affaires v Ammáne, ktorému tlmočilo protest proti vyjadreniam a útokom zo strany Teheránu.