Izraelská armáda zadržala 2 hľadaných radikálov blízkych hnutiu Hamas

Jeruzalem 31. júla (TASR) — Izraelské bezpečnostné zložky podnikli v noci na pondelok raziu v utečeneckom tábore Džanín, počas ktorej zadržali vplyvného veliteľa radikálneho hnutia Hamas a vysoko postaveného člena miestnych militantných formácií. V priebehu razie došlo k prestrelke medzi izraelskými vojakmi a Palestínčanmi, informácie o obetiach alebo zranených nie sú k dispozícii, uviedol spravodajský web i24news.



Podľa i24news ide o prvý vstup izraelských síl do mesta Džanín na Západnom brehu od rozsiahlej protiteroristickej operácie, ktorá sa uskutočnila koncom júna a bola najväčšia za posledné desaťročia. Palestínske ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že si vyžiadala 13 mŕtvych a desiatky zranených, pričom zahynul aj jeden izraelský vojak.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) informoval, že izraelské bezpečnostné zložky v pondelok skoro ráno počas razií v iných oblastiach Západného brehu Jordánu zadržali desať hľadaných Palestínčanov. V niektorých oblastiach došlo počas razií k násilnostiam.