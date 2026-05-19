< sekcia Zahraničie
Izraelská armáda zadržala lode s humanitárnou pomocou pre Pásmo Gazy
Desať plavidiel naďalej pokračuje v plavbe smerom k palestínskemu územiu.
Autor TASR
Tel Aviv 19. mája (TASR) - Izraelská armáda zadržala vo východnej časti Stredozemného mora 41 lodí medzinárodnej iniciatívy Global Sumud Flotilla, ktoré prevážali humanitárnu pomoc pre Pásmo Gazy. Desať plavidiel naďalej pokračuje v plavbe smerom k palestínskemu územiu, informovala v utorok izraelská verejnoprávna televízia KAN. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Izraelské námorníctvo pokračovalo v noci na utorok v akcii proti iniciatíve Global Sumud Flotilla a prevzalo kontrolu nad väčšinou z celkového počtu 54 lodí, konštatovala televízia.
V rámci operácie doteraz zadržali približne 250 aktivistov. Organizátori plavby hovorili o „únose“. Od pondelka súčasne zadržali ďalších viac ako 40 osôb.
Izraelská operácia proti flotile vzdialenej 250 námorných míľ od Pásma Gazy je „ďalším nezákonným útokom na otvorenom mori“, uviedla organizácia na svojej webovej stránke. Cieľom flotily bolo „vytvoriť humanitárny koridor a prelomiť nezákonné obliehanie Gazy zo strany Izraela“.
Ministerstvo zahraničných vecí v Tel Avive označilo flotilu za provokáciu a uviedlo, že na lodiach sa zatiaľ nenašli žiadne zásoby humanitárnej pomoci. Izraelský spravodajský portál ynet informoval, že aktivistov po zadržaní premiestnili do väznice na vojenskej lodi. Odtiaľ ich majú previezť do izraelského prístavného mesta Ašdod.
Aktivisti z predchádzajúcich flotíl boli deportovaní späť do svojich domovských krajín.
Ministri zahraničných vecí Jordánska, Indonézie, Španielska, Pakistanu, Brazílie, Turecka, Bangladéša, Kolumbie, Líbye a Maldív v spoločnom vyhlásení medzičasom odsúdili „obnovené izraelské útoky proti flotile Global Sumud, mierovej civilnej humanitárnej iniciatíve zameranej na upriamenie medzinárodnej pozornosti na katastrofálne humanitárne utrpenie palestínskeho ľudu“, pripomenula DPA.
Izraelské námorníctvo pokračovalo v noci na utorok v akcii proti iniciatíve Global Sumud Flotilla a prevzalo kontrolu nad väčšinou z celkového počtu 54 lodí, konštatovala televízia.
V rámci operácie doteraz zadržali približne 250 aktivistov. Organizátori plavby hovorili o „únose“. Od pondelka súčasne zadržali ďalších viac ako 40 osôb.
Izraelská operácia proti flotile vzdialenej 250 námorných míľ od Pásma Gazy je „ďalším nezákonným útokom na otvorenom mori“, uviedla organizácia na svojej webovej stránke. Cieľom flotily bolo „vytvoriť humanitárny koridor a prelomiť nezákonné obliehanie Gazy zo strany Izraela“.
Ministerstvo zahraničných vecí v Tel Avive označilo flotilu za provokáciu a uviedlo, že na lodiach sa zatiaľ nenašli žiadne zásoby humanitárnej pomoci. Izraelský spravodajský portál ynet informoval, že aktivistov po zadržaní premiestnili do väznice na vojenskej lodi. Odtiaľ ich majú previezť do izraelského prístavného mesta Ašdod.
Aktivisti z predchádzajúcich flotíl boli deportovaní späť do svojich domovských krajín.
Ministri zahraničných vecí Jordánska, Indonézie, Španielska, Pakistanu, Brazílie, Turecka, Bangladéša, Kolumbie, Líbye a Maldív v spoločnom vyhlásení medzičasom odsúdili „obnovené izraelské útoky proti flotile Global Sumud, mierovej civilnej humanitárnej iniciatíve zameranej na upriamenie medzinárodnej pozornosti na katastrofálne humanitárne utrpenie palestínskeho ľudu“, pripomenula DPA.