Izraelská armáda zadržala v Predjordánsku desiatky Palestínčanov

Jeruzalem 17. októbra (TASR) - Izraelská armáda za posledných desať dní zadržala na Západnom brehu celkovo 440 hľadaných Palestínčanov vrátane 220 osôb napojených na radikálne hnutie Hamas, ktoré 7. októbra podniklo nečakaný vpád a raketové údery na územie Izraela.



Ako v utorok informoval spravodajský server The Times of Israel (TOI), len za posledných 24 hodín bolo v Predjordánsku zadržaných 51 členov Hamasu vrátane niekoľkých vysokopostavených.



Podľa izraelskej armády došlo v posledných dňoch na Západnom brehu k niekoľkým stretom medzi jej príslušníkmi a radikálmi z radov Palestínčanov, ako aj k niekoľkým pokusom o teroristické útoky.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že izraelskí vojaci od 7. októbra zabili najmenej 61 Palestínčanov zo západného brehu Jordánu, dodal server TOI.



Tlačová agentúra WAFA zverejnila správu, podľa ktorej Úrad pre záležitosti zadržiavaných a bývalých zadržiavaných osôb informoval, že od 7. októbra izraelská armáda zadržala na západnom brehu Jordánu vrátane Jeruzalema celkovo 680 Palestínčanov. Medzi zadržanými bolo 25 percent maloletých a osôb so zdravotnými problémami.



Napätie na okupovanom Západnom brehu výrazne eskaluje od 7. októbra, keď Hamas spustil svoju operáciu zahŕňajúcu infiltráciu ozbrojených kománd po zemi, po mori i zo vzduchu a raketové ostreľovanie Izraela.



Palestínčania tvrdia, že táto ofenzíva bola odvetou za bližšie nešpecifikovaný "útok na mešitu al-Aksá" v okupovanom východnom Jeruzaleme a rastúce násilie zo strany židovských osadníkov voči Palestínčanom.



Izraelská armáda na operáciu Palestínčanov reagovala útokmi v pásme Gazy, kde sa zameriava na veliteľské stanovištia a infraštruktúru Hamasu.