Izraelská armáda zakázala civilistom vstup pri hranici s Libanonom

PREČÍTAJTE SI AJ: Izraelská armáda poskytla obyvateľom Gazy časové okno na evakuáciu

Jeruzalem/Bejrút 15. októbra (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu vydala nariadenie, ktorým izraelským civilistom zakázala vstup do pásma územia v šírke štyroch kilometrov od libanonskej hranice. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).Tento rozkaz bol vydaný po opakovaných pokusoch kománd libanonského proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh a pridružených palestínskych frakcií o prienik na izraelské územie a po ostreľovaní oblasti okolo tzv. modrej línie, ktorá od roku 2000 de facto vyznačuje hranicu medzi Izraelom a Libanonom.Obyvateľom žijúcim v osadách vzdialených do dvoch kilometrov od libanonskej hranice izraelská armáda nariadila, aby sa až do odvolania zdržiavali v blízkosti bombových krytov.Izraelská armáda tiež upozornila verejnosť, že v pohraničí s Libanonom ruší služby GPS, čo môže ovplyvniť navigačné aplikácie.Od útokov Hamasu na Izrael a protiútokov izraelskej armády v pásme Gazy dochádza pozdĺž hranice medzi Izraelom a Libanonom k ozbrojeným incidentom, čo podnecuje ďalšie obavy z eskalácie situácie v oblasti.K ďalšiemu z útokov sa prihlásilo hnutie Hizballáh, ktoré v nedeľu ostreľovalo izraelský pohraničný post pri meste Štula, pričom došlo k obetiam na životoch.Ako informovala agentúra DPA, v odvete izraelské delostrelectvo ostreľovalo predmestie libanonského mesta Ajtá aš-Šáb a obce Rumajš a Ramja.Spravodajský web The Times of Israel (TOI) medzičasom informoval, že paľba z Libanonu si v Izraeli vyžiadala život jedného muža a troch zranených.