Izraelská armáda zasiahla ďalšiu výškovú budovu v Gaze
Svedkovia identifikovali zasiahnutú budovu ako „Sussi Tower". Na záberoch zo zásahu je zobrazené, ako sa 15-poschodová budova zrútila k zemi.
Autor TASR
Gaza 6. septembra (TASR) - Izrael zničil už druhú výškovú budovu v meste Gaza, uviedli v sobotu svedkovia útoku. Armáda, ktorá medzičasom úder potvrdila, v piatok zasiahla výškovú budovu v Gaze v rámci avizovaných útokov na objekty, ktoré údajne využíva palestínske militantné hnutie Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Armáda v sobotu uviedla, že Palestínčania v meste Gaza by sa mali presunúť na juh. Jej sily v rámci svojej zintenzívnenej ofenzívy postupujú hlbšie v tejto oblasti palestínskej enklávy. K zintenzívneniu ofenzívy v už takmer 23 mesiacov trvajúcej vojne došlo po tom, čo izraelský kabinet minulý mesiac schválil plán vojensky obsadiť mesto Gaza. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa agentúry Reuters tvrdí, že toto mesto je baštou Hamasu a jeho dobytie je nevyhnutné pre porážku militantov.
