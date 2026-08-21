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Izraelská armáda zastrelila na Západnom brehu Jordánu Palestínčana
Násilie na Západnom brehu Jordánu eskaluje od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.
Autor TASR
Jeruzalem 21. augusta (TASR) - Izraelské sily v piatok v meste Dženín na severe Západného brehu Jordánu zastrelili palestínskeho muža. Podľa armády aj svedkyne sa pokúsil bodnúť jedného z izraelských vojakov, informuje TASR na základe agentúry AFP.
Fáthí Zajdán Házim (58) „zomrel na následky zranení, ktoré utrpel po tom, čo ho v piatok skoro ráno v meste Dženín postrelili izraelské jednotky,“ oznámilo palestínske ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení. Dodalo, že jeho telo zadržiava Izrael.
Izraelská armáda zase uviedla, že „terorista ozbrojený nožom sa pokúsil bodnúť vojaka Izraelských obranných síl“, zatiaľ čo jej jednotky vykonávali operáciu v okolí Dženínu. „Vojaci reagovali streľbou na teroristu a zneškodnili ho,“ dodala armáda. Medzi vojakmi neboli podľa nej hlásené žiadne zranenia.
Na záberoch agentúry AFP z miesta činu je vidno kaluž krvi a nábojnice rozhádzané medzi potravinami v dome jeho rodiny.
Palestínska svedkyňa, ktorá AFP odmietla poskytnúť svoje meno, uviedla, že izraelské jednotky v skorých ranných hodinách vtrhli do domu jej suseda a Házimovi nariadili, aby zdvihol ruky, čo však odmietol.
„Potom na nich zaútočil nožom a oni ho pred očami jeho desaťročného syna sedemkrát postrelili. Stiahli ho dole po schodoch a odviedli ho so sebou,“ povedala svedkyňa.
AFP píše, že Házim bol bývalý plukovník palestínskych národných bezpečnostných síl.
V apríli 2022, po tom, čo jeho syn Rád Házim v Tel Avive zastrelil troch Izraelčanov a niekoľko ďalších zranil, izraelské úrady požadovali, aby sa prihlásil na polícii. Ráda Házima sily Izraela neskôr po rozsiahlom pátraní zastrelili.
Jeho druhý syn Abdul Rahmán Házim bol zabitý počas izraelského vojenského zásahu zameraného na údajných militantov v utečeneckom tábore v Dženíne v septembri 2022.
Násilie na Západnom brehu Jordánu eskaluje od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.
Podľa palestínskych úradov bolo odvtedy pri izraelských útokoch v tomto okupovanom regióne zabitých najmenej 1098 Palestínčanov. Izrael za rovnaké obdobie hlási najmenej 48 obetí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl aj civilistov.
Fáthí Zajdán Házim (58) „zomrel na následky zranení, ktoré utrpel po tom, čo ho v piatok skoro ráno v meste Dženín postrelili izraelské jednotky,“ oznámilo palestínske ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení. Dodalo, že jeho telo zadržiava Izrael.
Izraelská armáda zase uviedla, že „terorista ozbrojený nožom sa pokúsil bodnúť vojaka Izraelských obranných síl“, zatiaľ čo jej jednotky vykonávali operáciu v okolí Dženínu. „Vojaci reagovali streľbou na teroristu a zneškodnili ho,“ dodala armáda. Medzi vojakmi neboli podľa nej hlásené žiadne zranenia.
Na záberoch agentúry AFP z miesta činu je vidno kaluž krvi a nábojnice rozhádzané medzi potravinami v dome jeho rodiny.
Palestínska svedkyňa, ktorá AFP odmietla poskytnúť svoje meno, uviedla, že izraelské jednotky v skorých ranných hodinách vtrhli do domu jej suseda a Házimovi nariadili, aby zdvihol ruky, čo však odmietol.
„Potom na nich zaútočil nožom a oni ho pred očami jeho desaťročného syna sedemkrát postrelili. Stiahli ho dole po schodoch a odviedli ho so sebou,“ povedala svedkyňa.
AFP píše, že Házim bol bývalý plukovník palestínskych národných bezpečnostných síl.
V apríli 2022, po tom, čo jeho syn Rád Házim v Tel Avive zastrelil troch Izraelčanov a niekoľko ďalších zranil, izraelské úrady požadovali, aby sa prihlásil na polícii. Ráda Házima sily Izraela neskôr po rozsiahlom pátraní zastrelili.
Jeho druhý syn Abdul Rahmán Házim bol zabitý počas izraelského vojenského zásahu zameraného na údajných militantov v utečeneckom tábore v Dženíne v septembri 2022.
Násilie na Západnom brehu Jordánu eskaluje od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.
Podľa palestínskych úradov bolo odvtedy pri izraelských útokoch v tomto okupovanom regióne zabitých najmenej 1098 Palestínčanov. Izrael za rovnaké obdobie hlási najmenej 48 obetí vrátane príslušníkov bezpečnostných síl aj civilistov.