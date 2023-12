Izraelská armáda zastrelila rukojemníkov, zmýlila si ich s militantmi

Jeruzalem 15. decembra (TASR) - Izraelská armáda uviedla, že jej vojaci v piatok nedopatrením zastrelili troch rukojemníkov, ktorých pri útoku na Izrael zajalo palestínske militantné hnutie Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K tragickej udalosti došlo počas bojov v Šadžájji, jednej zo štvrtí mesta Gaza.



"Vojaci počas bojov omylom identifikovali troch izraelských rukojemníkov ako hrozbu. V dôsledku toho na nich vystrelili a zabili ich," uviedla armáda vo vyhlásení.



Celá udalosť je už predmetom vyšetrovania. "Okamžite sme sa z nej poučili a získané poznatky dostali všetky jednotky v teréne," uviedla izraelská armáda a zároveň vyjadrila nad touto tragickou udalosťou "hlboké poľutovanie".



Hamas zajal počas útoku na Izrael zo 7. októbra približne 250 rukojemníkov, ktorých uniesol do Pásma Gazy. Na izraelskom území zároveň vtedy palestínski militanti zabili okolo 1200 ľudí, a to prevažne civilistov.



Tento útok vyvolal masívnu odvetnú reakciu Izraela a vojnu v Pásme Gazy, počas ktorej podľa palestínskych úradov zahynulo viac než 18.700 ľudí, najmä civilistov. Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Izraelská armáda opakovane deklaruje, že jedným z hlavných vojenských cieľov ofenzívy v pobrežnej enkláve je oslobodiť všetkých rukojemníkov.