Izraelská armáda zastrelila v Predjordánsku ďalších Palestínčanov

Ramalláh 14. apríla (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky v Predjordánsku zabili vo štvrtok pri meste Džanín ďalších dvoch mladých Palestínčanov. Stalo sa tak v šiesty deň vojenskej operácie židovského štátu na okupovaných palestínskych územiach. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na palestínske ministerstvo zdravotníctva.



"Dvaja mladíci podľahli zraneniam, ktoré utrpeli počas izraelského útoku v okrese Džanín," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Izraelská armáda tvrdí, že na okupovaných územiach "pokračuje v protiteroristických aktivitách" v reakcii na sériu štyroch útokov v Izraeli, pri ktorých zahynulo 14 ľudí, najmä civilistov. Izraelská vláda vyslala do Predjordánska vojenské posily a nariadila spevniť múr a plot, ktoré oddeľujú Izrael od Západného brehu Jordánu.



Izraelskí vojaci od 22. marca podľa bilancie AFP zabili 20 Palestínčanov, medzi nimi údajne aj páchateľov vyššie spomenutých útokov. K doteraz poslednému útoku na izraelských občanov došlo pred týždňom v Tel Avive – traja ľudia zahynuli a desiatky utrpeli zranenia.



Predseda izraelskej vlády Naftali Bennett dal následne armáde voľnú ruku, aby "porazila terorizmus" v Predjordánsku, ktoré je od roku 1967 okupované Izraelom. Premiér zdôraznil, že pre túto vojnu "nebudú existovať žiadne obmedzenia."



Palestínsky premiér Muhammad Ištajja obvinil v stredu izraelských vojakov zo svojvoľného "vraždenia, a to bez najmenšieho ohľadu na medzinárodné právo."



Moslimovia sú v súčasnosti v polovici pôstneho mesiaca ramadán. V piatok večer zas židia začínajú sláviť sviatok pesach, ktorý potrvá až do soboty budúceho týždňa. To môže prispieť k zvýšenému napätiu v okolí posvätných miest v Jeruzaleme, upozorňuje AFP.



Izraelská vláda podľa medzinárodných ľudskoprávnych organizácií Amnesty International (AI) a Human Rights Watch (HRW), ako aj izraelskej mimovládnej organizácie Be-celem praktizuje voči Palestínčanom politiku apartheidu. Izraelská vláda a jej úrady zaobchádzajú s Palestínčanmi ako s "podradnou rasovou skupinou", vyhlásila vo februári AI.