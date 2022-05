Izraelská armáda zastrelila v Ramalláhu 18-ročného Palestínčana

Tel Aviv 11. mája (TASR) - Izraelské ozbrojené zložky v stredu zastrelili 18-ročného Palestínčana počas násilných potýčok neďaleko mesta Ramalláh na okupovanom Západnom brehu Jordánu, uviedlo palestínske ministerstvo zdravotníctva. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.



Mladíka zasiahla strela do hrude v oblasti srdca v meste al-Bíra, priblížilo ministerstvo. Hovorca izraelskej armády pre AFP uviedol, že vojaci počas nepokojov použili pogumované projektily.



Správa prichádza bezprostredne po tom, čo panarabská televízia al-Džazíra obvinila izraelskú armádu z úmyselného a chladnokrvného zastrelenia renomovanej palestínskej novinárky Šírín abú Aklaovej. Fotograf agentúry AFP, ktorý bol na mieste činu, informoval, že Aklaová mala na sebe nepriestrelnú vestu s nápisom PRESS, keď ju postrelili. Uviedol, že v oblasti, kde došlo k incidentu, strieľali izraelské sily.



Izraelský premiér Naftali Bennett však podľa agentúry AFP uviedol, že reportérku al-Džazíry podľa informácii izraelskej strany pravdepodobne zabili ozbrojení Palestínčania, ktorí v tej chvíli "bezhlavo strieľali".



Okrem Aklaovej bol v stredu pri streľbe zranený aj ďalší palestínsky novinár, pracujúci pre denník al-Kuds sídliaci v Jeruzaleme. Jeho stav je stabilizovaný.



Razie na okupovanom západnom brehu Jordánu uskutočňuje Izrael v posledných týždňoch takmer denne. Súvisí to so sériou útokov v Izraeli, z ktorých mnohé spáchali práve Palestínčania z mesta Džanín a jeho okolia.