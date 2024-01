Izraelská armáda zatápa tunely Hamasu, aby zastavila útoky

Tekl Aviv 30. januára (TASR) – Izraelská armáda (IDF) v utorok vyhlásila, že zatápa tunely pod Pásmom Gazy. TASR informuje na základe správ agentúry AFP.



"Je to jeden z nástrojov používaný IDF na neutralizáciu hrozby podzemných tunelov Hamasu," uvádza vyhlásenie IDF, podľa ktorej palestínske hnutie Hamas používa na útoky proti Izraelu rozsiahlu sieť tunelov.



IDF o zatopení tunelov uvažovala už koncom minulého roka. Ako uviedli experti v decembri, mohlo by to ohroziť vodovodnú a odpadovú infraštruktúru v Gaze a obávali sa tiež prepadávania ciest a budov.



Izraelská armáda v utorok vyhlásila, že podnikla kroky proti poškodeniu podzemných vôd v oblasti.



"Vodu sme čerpali iba do tunelov na miestach, ktoré na to boli vhodné. Postupovali sme od prípadu k prípadu," uviedla IDF.



Izraelskí vojaci prezývajú sieť tunelov "Metro v Gaze". Podľa analýzy americkej vojenskej akadémie vo West Pointe bolo v októbri pod Pásmom Gazy asi 1300 tunelov s dĺžkou približne 500 kilometrov.



Tunely sú často niekoľko desiatok metrov pod povrchom, aby odolali izraelským bombám. Náklady na ich vybudovanie sa pohybujú v miliónoch šekelov, hoci ekonomická situácia v Pásme Gaze je veľmi zlá.



Súčasťou podzemného komplexu sú aj výťahy, ventilácia a rozvody elektriny, samostatné šachty na vodu a tiež sklady potravín, zbraní a komunikačného vybavenia pre dlhotrvajúci konflikt. V niektorých tuneloch mohli jazdiť autá a podľa IDF jedna z podzemných miestností bola široká až 150 metrov.