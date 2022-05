Izraelská armáda zatiaľ nedokázala určiť, kto postrelil novinárku

Jeruzalem 13. mája (TASR) - Izraelská armáda v piatok informovala, že pri počiatočnom vyšetrovaní okolností smrti novinárky televízie al-Džazíra nedokázala určiť, či ju zasiahla izraelská alebo palestínska streľba.



Informáciu o tom priniesla agentúra AP, ktorá pripomenula, že smrteľný výstrel padol v stredu počas vojenského zásahu v meste Džanín v okupovanom Predjordánsku, kde došlo k prestrelke medzi izraelskými bezpečnostnými zložkami a ozbrojenými Palestínčanmi. Novinárka Šírín abú Aklaová bola v oblasti vojenskej operácie aj s ďalšími kolegami.



Podľa izraelskej armády boli v danom sektore palestínski ozbrojenci, ktorí "opakovane a neuvážene" strieľali smerom k armádnemu vozidlu stojacemu 200 metrov od miesta, kde došlo k zraneniu novinárky. Izraelskí vojaci paľbu opätovali.



Izraelská armáda tvrdí, že bez vykonania balistickej skúšky so strelou, ktorá novinárke spôsobila smrteľné zranenie, nie je schopná určiť, z akej zbrane bola strela na ňu vypálená.



Palestínska samospráva, ktorá guľku má, viní Izrael z úmyselného zabitia abú Aklaovej a odmietla výzvy Izraela na spoločné vyšetrovanie.



Palestínski reportéri, ktorí boli v inkriminovanej čase s Aklaovou, uviedli, že v bezprostrednej blízkosti neboli nijakí palestínski ozbrojenci a v bezprostrednom okolí sa nestrieľalo.



Palestínske vedenie deklarovalo, že vykoná vlastné vyšetrovanie a prípad Aklaovej predloží Medzinárodnému trestnému súdu, ktorý už vyšetruje podozrenia z vojnových zločinov spáchaných Izraelom.



AP konštatuje, že každá zo strán pravdepodobne spochybní akékoľvek závery, ku ktorým dospeje druhá strana. Agentúra tiež dodala, že nič nenasvedčuje tomu, že by existovala možnosť nezávislého vyšetrenia incidentu treťou stranou.



Stanovisko izraelskej armády bolo zverejnené v čase, keď v Jeruzaleme vrcholia prípravy na pohreb novinárky Aklaovej.



Podľa denníka The Times of Israel sa na ňom očakáva účasť veľkého počtu ľudí. Agentúra AFP informovala, že k násilnostiam došlo už vtedy, keď z jednej z nemocníc Jeruzalema vynášali rakvu s novinárkinými telesnými pozostatkami.