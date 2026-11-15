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Izraelská armáda zatkla spolupracovníka agentúry AFP
Vojaci vyrazili dvere aj napriek tomu, že novinár súhlasil s ich otvorením.
Autor TASR
Ramalláh 15. novembra (TASR) - Izraelské jednotky v nedeľu zatkli spolupracovníka francúzskej tlačovej agentúry AFP na Západnom brehu Jordánu pri nočnej razii v jeho dome. Zatknutie potvrdila izraelská armáda i jeho manželka, píše TASR.
Muhammad Atík (34) prispieval zo Západného brehu do servisu AFP približne tri roky. Jednotky mu v noci okolo 01.30 h zaviazali oči a odviedli ho z jeho domu v okolí mesta Dženín. Vojaci vyrazili dvere aj napriek tomu, že novinár súhlasil s ich otvorením.
Podľa Atíkovej manželky, ktorá by mala o mesiac porodiť ich prvé spoločné dieťa, vtrhlo do domu viac ako desať vojakov a začalo ho prehľadávať. Ďalší stáli pred domom. Spolupracovníkovi AFP zhabali dva telefóny a jeho videokameru vyhodili na balkón. Odmietli tiež, aby si so sebou mohol zobrať zimnú bundu.
Hovorca izraelskej armády zadržanie Atíka potvrdil. Podozrievajú ho vraj z väzieb na militantné hnutie Hamas. Ďalšie podrobnosti neuviedol. Nie je známe, kam ho izraelské jednotky odviezli.
AFP vo vyhlásení uviedla, že je „veľmi znepokojená“ ohľadom zadržania svojho spolupracovníka. „Žiadame izraelské úrady, aby jasne vysvetlili, prečo je zadržiavaný, a poskytli dôkazy. Ak tak neurobia, malo by to viesť k jeho okamžitému prepusteniu,“ uviedla agentúra.
Muhammad Atík (34) prispieval zo Západného brehu do servisu AFP približne tri roky. Jednotky mu v noci okolo 01.30 h zaviazali oči a odviedli ho z jeho domu v okolí mesta Dženín. Vojaci vyrazili dvere aj napriek tomu, že novinár súhlasil s ich otvorením.
Podľa Atíkovej manželky, ktorá by mala o mesiac porodiť ich prvé spoločné dieťa, vtrhlo do domu viac ako desať vojakov a začalo ho prehľadávať. Ďalší stáli pred domom. Spolupracovníkovi AFP zhabali dva telefóny a jeho videokameru vyhodili na balkón. Odmietli tiež, aby si so sebou mohol zobrať zimnú bundu.
Hovorca izraelskej armády zadržanie Atíka potvrdil. Podozrievajú ho vraj z väzieb na militantné hnutie Hamas. Ďalšie podrobnosti neuviedol. Nie je známe, kam ho izraelské jednotky odviezli.
AFP vo vyhlásení uviedla, že je „veľmi znepokojená“ ohľadom zadržania svojho spolupracovníka. „Žiadame izraelské úrady, aby jasne vysvetlili, prečo je zadržiavaný, a poskytli dôkazy. Ak tak neurobia, malo by to viesť k jeho okamžitému prepusteniu,“ uviedla agentúra.