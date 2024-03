Izraelská armáda zaútočí na Rafah, bude postupovať opatrne

Jeruzalem 17. marca (TASR) - Izraelská armáda podnikne plánovanú ofenzívu na mesto Rafah na juhu Gazy, ktoré je baštou Hamasu, aj napriek medzinárodnému tlaku. Na nedeľňajšom rokovaní izraelskej vlády to vyhlásil premiér Benjamin Netanjahu.



Zároveň prisľúbil, že armáda bude pri operácii v Rafahu postupovať "opatrne". Podľa jeho slov sa operácia spustí o "niekoľko týždňov", informoval denník The Times of Israel (TOI).



"Žiaden medzinárodný tlak, nech by bol akokoľvek silný, nás nezastaví, aby sme splnili ciele tejto vojny: elimináciu Hamasu, prepustenie všetkých našich rukojemníkov a zaistenie toho, aby Gaza prestala byť pre Izrael hrozbou. Aby sme to mohli urobiť, budeme operovať aj v Rafahu," povedal Netanjahu na videu, ktoré zverejnil jeho úrad.



Premiér sa ďalej opýtal "priateľov v medzinárodnom spoločenstve", či už tak rýchlo zabudli na bezprecedentný útok Hamasu na Izrael z vlaňajšieho októbra a upreli židovskému štátu právo na vlastnú sebaobranu.



Apeloval pritom na krajiny sveta, aby namiesto Izraela vyvíjali tlak na Hamas a na s ním spriaznený Irán.



Izraelský premiér v piatok schválil operáciu v Rafahu napriek rastúcej medzinárodnej kritike, keďže v Rafahu sa nachádza jeden a pol milióna Palestínčanov, ktorí tam utiekli pred bojmi v iných oblastiach Pásma Gazy.



Zároveň s prípravami ofenzívy na Rafah prebiehajú aj rokovania o prímerí s Hamasom, ktoré sprostredkuje Katar.



Podľa AFP sa mnohí obávajú, že by sa ofenzíva na Rafah nezaobišla bez masových civilných obetí. Silnejúca kritika postupu izraelskej armády prichádza aj zo strany USA a Nemecka.



Izraelská armáda poukazuje na to, že víťazstvo nad Hamasom nie je možné bez ovládnutia mesta Rafah, považovaného za baštu tohto hnutia, ktoré je na zozname teroristických organizácií v EÚ aj USA.



Dôsledkom bojov v Pásme Gazy je aj veľmi nepriaznivá humanitárna situácia tamojšieho obyvateľstva. Medzinárodné organizácie varujú, že ak sa nepodarí výrazne zvýšiť dodávky pomoci, hrozí hladomor.