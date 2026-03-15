Nedela 15. marec 2026
Izraelská armáda zaútočila na veliteľstvá iránskych Revolučných gárd

.
Ilustračná snímka.

Podľa izraelskej armády veliteľské centrá pomáhajú Iránu pri útokoch na Izrael a ďalšie krajiny na Blízkom východe.

Jeruzalem/Teherán 15. marca (TASR) - Izraelské ozbrojené sily v nedeľu oznámili, že podnikli rozsiahle útoky v západnej a strednej časti Iránu. Cieľom boli veliteľské centrá patriace iránskym Revolučným gardám (IRGC) a polovojenskej organizácii Basídž, informuje TASR podľa správ stanice Sky News a agentúry TASS.

Armáda vo vyhlásení uviedla, že „v súčasnosti rozširuje rozsah svojich útokov na infraštruktúru iránskeho režimu aj na ďalšie časti v západnom a strednom Iráne“. Údery zasiahli aj mesto Hamadán. Podľa izraelskej armády veliteľské centrá pomáhajú Iránu pri útokoch na Izrael a ďalšie krajiny na Blízkom východe. Bližšie informácie o výsledkoch posledných útokov armáda zatiaľ neposkytla.

Vojna na Blízkom východe, ktorá sa začala spoločným americko-izraelským útokom na Irán 28. februára a pokračovala odvetnými útokmi Iránu na ciele USA a Izraela v okolitých krajinách, vstúpila do svojho tretieho týždňa.
.

