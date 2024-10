Izraelská armáda zaútočila po varovaní na východ Libanonu

Bejrút/Tel Aviv 30. októbra (TASR) - Izraelská armáda útočila v stredu na staroveké mesto Baalbek na východe Libanonu, ktorého obyvateľov predtým vyzvala na evakuáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na výpovede svedkov.



Hovorca izraelskej armády najskôr vyzval obyvateľov veľkej časti mesta, ako aj susedných dedín, aby okamžite opustili svoje domovy. Rovnaké apely následne zaznievali aj z ampliónov mešít v celom Baalbeku.



Krátko po varovaní začala izraelská armáda útočiť, ako informovali zdroje z libanonských bezpečnostných síl aj očití svedkovia. "Celé mesto Baalbek sa triaslo, počuť bolo silné výbuchy," povedal DPA jeden zo svedkov.



V Baalbeku, ktorý sa vďaka svojim starovekým chrámovým stavbám dostal na zoznam svetového dedičstva UNESCO, žije približne 80.000 ľudí. Okrem toho sa do tejto oblasti, ktorá je považovaná za baštu libanonského militantného hnutia Hizballáh, uchýlilo mnoho vnútorne vysídlených ľudí od vtedy, ako Izrael spustil 1. októbra pozemnú ofenzívu proti tomuto hnutiu na juhu Libanonu.



Libanonská tlačová agentúra NNA v stredu tiež informovala, že izraelské sily sa pokúšajú preniknúť do kľúčového mesta Chijám na juhu krajiny. Nemenovaný svedok agentúre DPA povedal, že do mesta vstupujú z východu. Podľa libanonskej agentúry NNA preniklo už v utorok niekoľko izraelských tankov na východné predmestie Chijámu. Hizballáh sa medzitým prihlásil k zodpovednosti za niekoľko raketových útokov na izraelských vojakov v tomto meste.



Izraelská armáda tieto správy nepotvrdila, informovala len, že jej vojaci "pokračujú v obmedzených a lokalizovaných útokoch na ciele Hizballáhu v južnom Libanone".



"Vojaci lokalizovali veľké množstvo zbraní, demontovali tunelové šachty, zlikvidovali teroristov a zničili odpaľovacie zariadenia Hizballáhu zabudované v civilných oblastiach a namierené na izraelské obce," dodala.



Izraelská armáda taktiež tvrdí, že za posledný deň zasiahla v Libanone viac ako 100 cieľov Hizballáhu, pričom zlikvidovala desiatky militantov z tohto hnutia. Podľa libanonských médií zahynulo pri týchto útokoch aj niekoľko civilistov.