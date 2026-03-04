Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izraelská armáda zaútočila v Teheráne na významný vojenský komplex

Stopy rakiet vystrelených na Izrael z južného Libanonu sú viditeľné zo severného Izraela, streda, 4. marca 2026. Foto: TASR/AP

Izraelská armáda medzičasom informovala, že od začiatku spoločných útokov s USA - v sobotu 28. februára - zhodila na Irán zhruba 5000 bômb.

Autor TASR
Tel Aviv 4. marca (TASR) - Izraelská armáda tvrdí, že počas útokov na Irán zasiahla v stredu aj významný vojenský komplex v Teheráne, v ktorom sa nachádzajú veliteľské centrá iránskych Revolučných gárd (IRGC), elitných jednotiek Kuds a polovojenských formácií Basídž. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Pred chvíľou izraelské letectvo, presne vedené spravodajskou službou armády dokončilo rozsiahly útok zameraný na veľký... vojenský komplex vo východnom Teheráne“, v ktorom sa nachádzali „veliteľstvá všetkých iránskych bezpečnostných organizácií“, uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení.

Medzi ďalšie bezpečnostné agentúry v komplexe patrilo iránske riaditeľstvo pre spravodajské služby, jednotky vnútornej bezpečnosti a jednotka pre kybernetickú vojnu, doplnila izraelská armáda.

Jednotky Kuds sú odnožou IRGC, považovaných za ideologickú armádu Iránskej islamskej republiky, a sú zodpovedné za zahraničné operácie.

Izraelská armáda medzičasom informovala, že od začiatku spoločných útokov s USA - v sobotu 28. februára - zhodila na Irán zhruba 5000 bômb. „Izraelské stíhačky naďalej posilňujú svoju vzdušnú prevahu nad celým Iránom, s osobitným zameraním na teheránsku oblasť,“ dodali ozbrojené sily vo vyhlásení zverejnenom na sieti X.

Hneď v prvý deň tejto operácie prišiel o život iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí a ďalších najmenej 40 vplyvných funkcionárov iránskeho režimu.
