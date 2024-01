Izrael zaviedol v okolí priechodu Nicana uzavretú vojenskú zónu

Tel Aviv 31. januára (TASR) - Izraelská armáda (IDF) v stredu oznámila vytvorenie uzavretej vojenskej zóny v okolí hraničného priechodu Nicana na hranici s Egyptom. V posledných dňoch sa tu konajú demonštrácie. TASR správu prevzala z webových stránok CNN a The Times of Israel.



Veliteľ sektoru Juh izraelskej armády generálmajor Jaron Finkelman v noci na stredu na základe vyhodnotenia situácie vydal príslušný rozkaz, uviedla IDF. Civilisti sa tak nesmú zdržiavať v oblasti priechodu a na neďalekej ceste 211.



Demonštranti vrátane príbuzných rukojemníkov unesených Hamasom tento priechod blokovali a žiadali zastavenie pomoci do Pásma Gazy, kým nebudú oslobodení všetci izraelskí rukojemníci. Presunuli sa sem z priechodu Kerem Šalom, keď ho IDF v nedeľu vyhlásila za uzavretú vojenskú zónu.



Účastníci protestov mávali zástavami a držali nápisy "kde je humanitárna pomoc pre rukojemníkov?" Sestra muža zabitého v Pásme Gazy uviedla, že tam "nevstúpi ani jedno nákladné auto, kým sa všetci unesení nevrátia".



Nicana je jedným z dvoch priechodov cez ktorý po dôkladnej kontrole Izraela smeruje humanitárna pomoc z územia Egypta do Pásma Gazy cez priechod Rafah.