Izraelská armáda zbúrala dom manželky podozrivého úočníka

Ramalláh 8. júla (TASR) – Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že neďaleko mesta Ramalláh zdemolovala dom Palestínčanky, ktorej manžel je obvinený zo zabitia židovského študenta na okupovanom západnom brehu Jordánu. Informovala o tom agentúra AFP.



„Počas noci... vojaci zdemolovali dom teroristu Muntasira Šalabího v dedine Turmus Ajjá severovýchodne od Ramalláhu," uviedol hovorca izraelskej armády.



Saná Šalabíová pre AFP povedala, že vojaci prišli k jej príbytku vo štvrtok v noci o 01.00 h a rozmiestnili okolo neho výbušniny. Demolácia prebiehala podľa jej slov počas celej noci.



Šalabího zadržali izraelské sily v máji po tom, čo južne od mesta Nábulus na severe Predjordánska údajne strieľal do ľudí čakajúcich na autobusovej zastávke. Pri útoku prišiel o život 19-ročný študent náboženstva Jehuda Getta a jeho dvaja priatelia utrpeli zranenia. Šalabí sa nachádza vo väzbe a podľa mediálnych správ je obžalovaný z vraždy a pokusu o vraždu.



Samotný Šalabí však podľa izraelskej ľudskoprávnej organizácie ha-Moked, ktorá proti zbúraniu domu neúspešne bojovala na najvyššom súde, v zničenom dome nežil. Dvojica totiž žije oddelene a v zdemolovanom dome bývala len Šalabího manželka spolu s tromi zo siedmich spoločných detí. Celá rodina má i americké občianstvo.



„Tento muž obvinený z útoku v dome nežije, žije v Spojených štátoch a (do vlasti) prichádza raz či dva razy do roka," uviedla výkonná riaditeľka spomenutej organizácie Jessica Montellová. „(Saná) nebola nijakým spôsobom zapojená do útoku ani o ňom nič nevedela", argumentovala.



Počas demolácie došlo k nepokojom s Palestínčanmi, keď do vojakov „približne 200 výtržníkov hádzalo kamene a svetlice". Izraelské jednotky dav rozohnali.



Demoláciu domu odsúdila hovorkyňa amerického veľvyslanectva v Jeruzaleme, píše agentúra DPA. Rozhodné podľa nej je, že „všetky strany upustia od jednostranných krokov, ktoré vyostrujú napätie a podkopávajú snahy o pokrok, čo sa týka dohodnutého dvojštátneho riešenia".



Izrael používa búranie domov Palestínčanov ako kolektívny trest a odstrašujúce opatrenie. Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že ide o porušenie medzinárodného humanitárneho práva.