Izraelská armáda zbúrala domy dvoch palestínskych útočníkov

Ramalláh 5. marca (TASR) – Izraelská armáda dnes zbúrala domy dvoch väznených Palestínčanov zapletených do bombového útoku, ktorý sa odohral vlani v auguste na Západnom brehu a vyžiadal si život 17-ročnej Izraelčanky.



Ako informovala agentúra DPA, buldozérmi bol zbúraný dom v dedine Bir Zajt pri meste Rámalláh. V tomto meste skupina izraelských vojakov ručným náradím poškodila dom druhého Palestínčana tak, aby bol neobývateľný.



Po vyplnení rozkazu na zničenie obydlí boli izraelskí vojaci terčmi útokov desiatok mladých Palestínčanov, ktorí do nich hádzali kamene a zápalné fľaše a podpaľovali pneumatiky na uliciach. Incidenty sa zaobišli bez zranených.



Izraelská kontrarozviedka Šin bet vlani v septembri informovala o zadržaní trojice mužov podozrivých zo spáchania bombového útoku v Predjordánsku.



Všetci zadržaní pochádzajú z oblasti Ramalláhu ležiaceho severne od Jeruzalema a všetci sú členmi Ľudového frontu pre oslobodenie Palestíny.



Trojica mužov bola zadržaná pre podozrenie, že naplánovali bombový útok, pri ktorom 23. augusta zahynulo 17-ročné dievča a jej 46-ročný otec a 19-ročný brat utrpeli vážne zranenia.



Vodca skupiny bol pre svoje teroristické aktivity zadržaný v minulosti už viackrát. Podľa Šin bet tento 44-ročný muž zostrojil výbušné zariadenie použité pri útoku a aktivoval ho, keď mal na dohľad izraelskú rodinu, ktorá bola na Západnom brehu na výlete.



Ľudskoprávne organizácie označujú izraelskú politiku búrania domov Palestínčanov zapletených do nedávnych útokov proti Izraelčanom za vojnový zločin a kolektívny trest. Izrael tvrdí, že demolácie domov Palestínčanov majú slúžiť ako odstrašujúci príklad pre ďalších potenciálnych útočníkov.



