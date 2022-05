Izraelská armáda zbúrala v Predjordánsku stavby beduínskej osady

Jeruzalem 12. mája (TASR) - Izraelská armáda zbúrala v stredu na okupovanom západnom brehu Jordánu najmenej 18 budov a stavieb. Ako vo štvrtok informovala agentúra AP, stalo sa tak na základe verdiktu izraelského najvyššieho súdu, ktorý nariadil vysťahovanie asi 1000 Palestínčanov žijúcich v oblasti vyhlásenej Izraelom za palebnú zónu.



Izraelská mimovládna organizácia Be-celem, ktorá sa označuje za informačné centrum pre kontrolu ľudských práv na okupovaných územiach, vo svojom vyhlásení uviedla, že izraelská pohraničná polícia a vojaci izraelskej armády v stredu zrovnali so zemou 18 stavieb vrátane 12 domov v dedinách v kopcoch južne od predjordánskeho mesta Hebron.



Vysťahovanými sú obyvatelia kolónie malých beduínskych osád Masáfir Jattá, ktorí tam podľa vlastných slov žili celé desaťročia. Izraelská armáda vyhlásila túto oblasť za palebnú zónu ešte začiatkom 80. rokov 20. storočia.



Podľa izraelskej mimovládnej organizácie Okamžitý mier (Peace Now; Šalom achšav) by vo štvrtok mala zasadnúť izraelská komisia, aby rokovala o ďalších krokoch v projekte výstavby viac ako 4500 bytových jednotiek v židovských osadách na Západnom brehu.



V prípade schválenia tohto projektu by išlo o najväčšiu výstavbu nových židovských osád od nástupu Joea Bidena do funkcie prezidenta USA, približuje AP.



Biely dom je proti rozširovaniu osád a domnieva sa, že bráni riešeniu desaťročia trvajúceho konfliktu v podobe koexistencie dvoch štátov - izraelského a palestínskeho.



Izrael obsadil západný breh Jordánu počas vojny v roku 1967. Následne na tomto území vybudoval viac ako 130 osád, v ktorých žije takmer 500.000 židovských osadníkov.



Na Západnom brehu žijú pod izraelskou vojenskou správou aj takmer tri milióny Palestínčanov.



Palestínčania chcú, aby Predjordánsko bolo hlavnou časťou ich budúceho štátu – preto expanziu židovských osád v tomto sektore vnímajú ako veľkú prekážku akejkoľvek budúcej mierovej zmluvy. Palestínske vedenie tvrdí, že židovské osady zmenšujú a rozdeľujú územie, na ktorom by palestínsky štát mal vzniknúť. Väčšina medzinárodného spoločenstva považuje tieto osady za nezákonné.