Izraelská armáda zdemolovala dom popredného predstaviteľa Hamasu

Arúrá 31. októbra (TASR) - Izraelská armáda v utorok na okupovanom západnom brehu Jordánu zdemolovala dom v exile žijúceho predstaviteľa palestínskeho militantného hnutia Hamas Sáliha Árúrího. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Izraelskí vojaci vstúpili do dediny Arúrá neďaleko Ramalláhu a strieľali na ľudí, ktorí na nich počas demolácie hádzali kamene, uviedla armáda.



Árúrího Izrael obviňuje zo zosnovania početných útokov. V roku 2017 ho zvolili za zástupcu vodcu Hamasu Ismáíla Haníju a následne oficiálne označili za druhého najvplyvnejšieho muža Hamasu.



Izraelská armáda 21. októbra zadržala približne 20 ľudí vrátane Árúrího brata a deviatich jeho synovcov, povedal pre AFP starosta obce a svedkovia. Zároveň vypočúvali desiatky obyvateľov a zmocnili sa Árúrího domu.



Po takmer dvoch desaťročiach strávených v izraelských väzniciach v roku 2010 Árúrího prepustili pod podmienkou, že odíde do exilu.



Izrael okupuje západný breh Jordánu (Predjordánsko) od arabsko-izraelskej vojny v roku 1967 a z pásma Gazy sa stiahol v roku 2005, ale vzápätí zaviedol prísnu blokádu tohto pobrežného územia.



Od začiatku súčasnej vojny medzi Izraelom a Hamasom, ovládajúcim palestínske pásmo Gazy, bolo podľa ministerstva zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu v Predjordánsku zabitých najmenej 122 Palestínčanov.



Násilie na západnom brehu Jordánu prudko stúpalo už pred vojnou medzi Izraelom a militantmi v Gaze, ktorá vypukla 7. októbra po masívnom útoku Hamasu na Izrael.